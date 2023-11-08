變態老師偷看女生裸體洗澡　變身忍者爬天花板偷窺

▲關直人爬入女用淋浴間的天花板上，偷看女生洗澡裸體。（翻自X平台）

圖文／鏡週刊

日本近日爆出一名30歲高中男老師關直人，為了偷窺女生裸體不顧一切變忍者，爬上淋浴間天花板、躲在隔板間的縫隙偷看，最後仍被受害女生發現而報警，關直人被逮捕歸案。

據日本《TBS》報導，關直人在今年9月，進入前橋市的一間健身房內，但他爬入女用淋浴間的天花板上，並躲在隔板之間，利用天花板的縫隙偷看女生洗澡裸體。據悉有一名20多歲女性在洗澡時，發現天花板「怪怪的」，感覺到遭人偷窺，於是立刻報警處理。

▲關直人進入一間健身房內，但他爬入女用淋浴間的天花板上，並躲在隔板之間，利用天花板的縫隙偷看女生洗澡裸體。（翻自X平台）

警方獲報後展開調查，並發現關直人涉嫌重大，關直人被捕後也承認犯行。報導也指出，關直人是群馬縣前橋育英高中的三年級班導師，校方得知消息後，也向大眾表達道歉之意。

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