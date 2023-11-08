澳洲智庫：中國深具「受害者情結」　澳中關係仍有挑戰

▲澳中關係仍有挑戰。（圖／路透社）



文／中央社雪梨8日專電

澳洲總理艾班尼斯日前訪問中國，澳洲智庫指出，此行代表過去一年緊張局勢得到緩解，但澳洲與中國的長期穩定關係仍具挑戰；中國有根深蒂固的「受害者情結」，且認為澳洲受制其與美國的聯盟、沒有能力奉行獨立的外交政策。

艾班尼斯（Anthony Albanese）4日至7日訪問中國，

澳大利亞國際事務研究所（Australian Institute of International Affairs）今天發表「澳洲與中國可能有穩定的關係嗎？」為題的報告，研究員姜雲（Yun Jiang，音譯）探討中國學者及分析人士對澳中關係的看法。

報告指出，艾班尼斯政府在穩定兩國關係做了很多努力，北京也展現對兩國關係正常化的意願。儘管有這些積極訊號，長期挑戰仍然存在。

報告指出，中國學者與分析人士大多對澳中關係的前景不樂觀，他們對澳中關係的期望取決於美國和中國日益激烈的競爭。同時，澳洲與前其幾屆政府一樣，致力於與美國的聯盟。

報告指出，中國專家認為澳洲沒有奉行獨立的外交政策的能力，在對抗中國方面，澳洲有時走在美國前面，例如，澳洲在2017年成為第一個禁止華為參與5G網路建設的國家，也是第一個呼籲對COVID-19起源進行調查的國家。

他們認為，澳洲對在區域被強大盟友孤立的恐懼，大於被盟友要求做更多事的恐懼。澳洲對中國的對抗是確保其不會被美國拋棄的「捷徑」。

報告指出，中國有「根深蒂固的受害者情結」，中共專家普遍認為，澳洲等西方國家不接受中華人民共和國作為大國，原因並不是中共在國內或在國際上做的任何事，而是中國是美國遏制的「受害者」，行動受到美國壓力的限制，在塑造國際事務的影響力相對較小。

報告表示，兩國穩定長期關係面臨最大的風險，在於攸關國家安全的問題不斷擴大。地緣政治不確定性的加劇，使得中共感到受到威脅，國家安全成為北京的首要任務，是「民族復興的基石」；兩國政府傾向將未知以及不確定性視為威脅，願意放棄可能的經濟利益。

報告並指出，這些中國專家認為，中國在2020年對澳洲農產品一連串懲罰關稅的決定，部分是出於情緒，而非完全出於對風險和回報的理性計算。

姜雲最後建議，為了應對這個狀況，建立相互信任和個人關係，對於確保兩國關係長期穩定非常重要，尤其在高層領導者層面。澳洲要設法減輕中國領導人認為不受到尊重的感覺，阻止其基於情感的行動。