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同事打賭「誰能奪走初夜」老公才追她！　人妻崩潰想離婚

▲▼夫妻,情侶,吵架,冷戰。（圖／CFP）

▲人妻發現老公為了一場幼稚打賭而追求自己，情緒崩潰想離婚。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

一名美國人妻最近得知，老公當年竟因為與同事打賭「奪走她的童貞」，才會展開熱烈追求。雖然相戀10年以來，2人都過得非常幸福快樂，但她聽見真相後情緒崩潰、無法釋懷，如今正在考慮離婚。

人妻匿名投稿《亞特蘭大黑星報》表示，自己與丈夫是在辦公室認識，當時同事們都很年輕，經常出現各種玩笑與打鬧，「不知道怎麼搞的，我是個牧師的小孩，而且還是處女，成了眾所皆知的消息」，她原以為會因此被排擠，實際上卻反而成為「熱門商品」，獲得男性大量關注。

在眾多追求者中，人妻只鍾情現任丈夫，2人在交往期間無話不談，婚後也很幸福，直到在最近一次聚會上，她從夫妻倆的前同事口中得知，當年男生們曾打賭「誰能奪走我的童貞」，而老公也是參與賭注的其中一人。

人妻表示，「我被徹底擊垮了，真的為此感到非常不安」，她認為這是「粗魯且徹底噁心的行為」，回家後當面質問丈夫，怎麼能夠「只為了贏得賭注、奪走我的童貞而和我結婚。」

▲▼ 結婚,婚禮,宴客,新娘,婚紗,白紗,禮服。（圖／CFP）

▲人妻得知老公追求的原因，開始懷疑一整段感情與婚姻。（示意圖／CFP）

丈夫坦承確有此事，但保證這只是男同事之間的「幼稚行為」，「他說，儘管他是因為打賭才認識我，但他愛上了我，並且不後悔與我結婚」，並且反過來指控原PO反應過度。

儘管如此，人妻還是無法釋懷，「我已經和我爸媽談過這件事了，正在考慮離婚。」但是，她仍想詢問廣大讀者，「是我對一個愚蠢且不成熟的賭注太敏感，還是我有理由解除我們的婚姻？」

這篇文章被多間媒體轉載，網友們紛紛留言表達意見，但多數人都勸原PO別太衝動，「只要他對妳很好、平等又尊重，而且從不偷吃，對於多年前發生且現在無法改變的事情來說，離婚似乎是個很大的反應」、「妳在開玩笑嗎？妳覺得他是因為打賭才跟妳結婚10年？」、「說實話吧，妳想離婚的真正理由是什麼？」

不過，也有不少人站在原PO這一邊，他們認為，如果自己面臨相同狀況，也會非常難過，甚至感覺被欺騙，更何況那位丈夫似乎沒有一絲懊悔，「他應該在跟她上床之前說出真相」、「我完全了解她為什麼感覺被利用及噁心。他真誠地愛上她，這不能改變他做過的噁心事。」

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