▲印尼班達海8日發生2起強震。(圖/USGS)

記者詹雅婷/綜合報導

印尼班達海(Banda Sea)8日發生2起強震,起初測得規模6.9、7.0,目前規模修正為6.7及7.1。這兩起地震相隔約1分鐘,尚未有傷亡消息傳出。路透引述太平洋海嘯預警中心(PWTC)指出,地震並無海嘯風險。

班達海位於印尼東部,介於帝汶島與摩鹿加群島之間,面積約47萬平方公里。

USGS reports second earthquake, measuring 7.0, in the Banda Sea in Indonesia pic.twitter.com/PAnL4W65TB