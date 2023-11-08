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哈瑪斯屠殺！未婚夫為救她「肉身擋手榴彈」慘死　驚悚過程曝

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲ 艾普斯汀和沙維特在酒吧一見鍾情。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列10月7日遭哈瑪斯大規模突襲，奪走逾1400條人命，男子艾普斯汀（Netta Epstein）就是其中之一。女友沙維特（Irene Shavit）回憶，當天清晨他們在警報聲中驚醒，手機傳來愈來愈多親人遇害的消息，最後他們的家也淪陷，但艾普斯汀在哈瑪斯丟手榴彈時用肉身阻擋，犧牲自己保護女友，令活下來的沙維特內疚不已。

根據《法新社》，艾普斯汀和沙維特今年都22歲，去年4月在一家酒吧一見鍾情，艾普斯汀在傘兵團，沙維特在軍情部門服完義務役後，兩人就搬到南部屯墾區卡法阿扎（Kfar Aza）同居，原定明年4月結婚，沙維特連婚紗都買好了，未料如今天人永隔。

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲ 兩人原定明年4月結婚。（圖／翻攝自IG）

10月7日襲擊當天，他們本來計畫和社區裡其他年輕人共進早餐，清晨6點半卻被警報聲驚醒，不過由於當地常發生火箭彈襲擊，警報聲對他們來說是家常便飯，且當時認為臥房有防彈避難室很安全，傳了一張自拍給家人報平安後，兩人繼續相擁入睡。

然而，早上8點所有人收到訊息警告，「進入封鎖狀態，懷疑有人滲透，躲起來」，平常沒有鎖門習慣的社區居民陷入恐慌。他們關掉屋內的燈光後不敢動彈，聽見遠處傳來槍響後，手機很快就收到親人遇害的噩耗，先是艾普斯汀的祖母，接著是沙維特的堂兄。

他們在黑暗的避難室中感到恐懼不安，中午11點半聽見客廳玻璃碎裂的聲音，當時感到「難以形容的恐懼」，接著臥室門被打開，哈瑪斯一連丟了二枚手榴彈，朝房間裡丟第三枚時，沙維特便看見艾普斯汀整個人撲向手榴彈的方向，「這是他在軍中學到的，若密閉空間裡有手榴彈，你就要跳上去保護別人。」

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲ 艾普斯汀死於哈瑪斯手榴彈和槍擊，葬禮上有數千人前來致意。（圖／翻攝自IG）

爆炸發生後，哈瑪斯又開了幾槍，徹底殺死艾普斯汀，放火焚燒屋子後離開。沙維特趁哈瑪斯撤退時爬到浴室滅火，接著又爬到床底下，用背包和艾普斯汀的屍體擋住自己，一直躲藏到下午4點，終於聽見以色列士兵用希伯來語尋找倖存者的聲音。

沙維特猶豫了一下才開口出聲，所幸順利獲救，而當時以軍仍為奪回社區和哈瑪斯激戰。如今她感到內疚又孤單，儘管艾普斯汀的葬禮上有數千人前來向他致意，但沙維特對那天幾乎沒有記憶，至今仍沉浸在失去另一半的悲傷之中。

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