男在家被蜘蛛咬傷「臉部突然發黑」　6天後死亡！18歲女兒也送醫

▲當局正在調查男子死因。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

巴西28歲男歌手莫賴斯(Darlyn Morais)在家時臉部被蜘蛛螫傷，雖然緊急送醫接受治療，仍出現嚴重併發症，家人表示，他除了身體感到疲勞，臉部也逐漸變黑，最後被醫院宣告身亡，同時也被蜘蛛咬傷的18歲繼女目前仍在醫院，生命情況穩定。

莫賴斯上月31日在東北部城市米拉諾蒂(Miranorte)家中被蜘蛛攻擊，送醫後出現過敏反應，6日傳出逝世消息。妻子茱莉妮(Jhullyenny Lisboa)對外表示，莫賴斯感到身體很疲累，臉部被咬的地方也開始變黑，「不幸的是，任何幫助對於他來說都已經太晚，不久後他就因為過敏反應死亡」。

茱莉妮表示，莫賴斯的18歲繼女也同時被蜘蛛咬傷，因為腿部出現症狀，目前仍在醫院接受治療，幸好生命情況穩定，沒有對外說明咬傷2人的是何種蜘蛛。除了妻子與繼女外，莫賴斯還與妻子育有一名6歲女兒和1歲兒子。

當地媒體報導，莫賴斯從15歲開始嶄露音樂才華，與家鄉好友一起組成樂隊，原本只在托坎廷斯州(Tocantins)表演，隨著知名度愈來愈高，後來開始到各州巡迴演出。親友透露，莫賴斯原本計畫明年1月要舉辦音樂會，並且發行現場表演的DVD，當局已將遺體送去驗屍，正在對死因進行調查。