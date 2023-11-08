馬斯克「大腦晶片」破千人等待植入　志願者需同意切除小部分頭骨

▲彭博報導，有上千人表示有興趣參加Neuralink試驗。（圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下大腦晶片新創公司Neuralink已取得人體試驗批准，依據作家萬斯（Ashlee Vance）的說法，如今有數千人等待植入大腦晶片。

綜合商業內幕、彭博報導，萬斯稱，Neuralink現階段尚未把大腦晶片植入人體，但計畫在明年為11人進行手術，要在2030年之前擴及超過2.2萬人。在美國食品藥物管理局（FDA）今年批准進行大腦晶片人體臨床試驗之後，Neuralink已於9月宣布招募癱瘓患者進行人體試驗。

依據萬斯的說法，儘管有大批潛在患者表達出極大的興趣，但Neuralink仍在尋找第一名志願者或願意讓外科醫師切除一塊頭骨的人，這樣才能夠把一系列電極與極細電線植入大腦中。

萬斯表示，醫師需要數個小時進行顱骨切除術，接著由機器人花費約25分鐘植入設備以及超薄陣列，裝置將取代被切除的部分顱骨。萬斯也說，Neuralink已在豬、猴等各種動物實驗對象身上進行155次植入手術。

Neuralink是蒐集及分析大腦訊號的「腦機介面」（Brain-Computer Interface, BCI）開發商之一，依據公司先前的說法，正尋找因垂直脊椎傷害或肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS，俗稱漸凍症）導致四肢癱瘓的患者，將使用專用機器人將BCI植入大腦控制運動的區域，目的是使他們能夠僅靠思想控制游標或鍵盤，研究將評估該技術安全性及功能。

萬斯說，這次臨床試驗的理想候選者為40歲以下、四肢癱瘓的成年人，這樣的患者可把裝置植入前運動皮層的手旋鈕區域（該區域控制手掌、手腕和前臂）。目標是證明裝置能安全地從病人大腦的哪個部位收集有用數據，這是Neuralink把人的思維轉化為電腦可理解一系列指令的關鍵一步。