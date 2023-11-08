美國妹移民以色列！「20歲女兵」巡邏遇襲陣亡　最後身影曝光

▲ 魯賓從美國搬回以色列，以邊境警察身分服役。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列裔美國女子魯賓（Elisheva Rose Ida Lubin）孤身搬回以色列，去年開始以邊境警察身分服役，10月7日哈瑪斯發動突襲當天曾奮勇保衛南部社區，6日巡邏時遭一名住在東耶路撒冷的巴勒斯坦少年攻擊，不幸重傷身亡。

綜合《華爾街日報》及《亞特蘭大猶太時報》，現年20歲的魯賓來自美國喬治亞州亞特蘭大北郊的丹塢地（Dunwoody），2021年8月移民以色列，去年3月開始服役並擔任邊境警察，6日和2名同袍巡邏耶路撒冷舊城區時，遭一名巴勒斯坦16歲少年襲擊。

這名少年導致魯賓傷重身亡，一名警官受到輕傷，並被第三名警官擊退。以色列警方聲稱，少年住在東耶路撒冷Sa'ir地區，以軍隔天突襲一處難民營時逮捕該名恐怖份子，使得以軍和當地巴勒斯坦人爆發衝突，過程中嫌犯攻擊以軍，隨後被邊境警察擊斃。

魯賓在軍中被歸類為「孤獨兵」（Lone Soldier），代表她在以色列沒有家人，獨自住在南部薩德（Sa'ad）屯墾區，陣亡前不久錄製的一段影片中，還可看見她笑著對鏡頭揮手，對在遠方的家人說她愛他們。

喬治亞州州長坎普（Brian Kemp）對此表示，「聽聞魯賓去世的悲慘消息，令我、妻子馬蒂（Marty）和孩子們都很傷心。她對抗邪惡的勇氣和承諾激勵我們所有人，在這艱難時刻，我們始終惦記她的家人並為他們祈禱。」