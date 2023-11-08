加薩人舉白旗南撤「沿路見腐爛屍塊」　孩懵懂喊：不要空襲了

▲加薩平民7日高舉白旗，透過步行方式往南撤離。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

一群加薩居民7日高舉白旗，以步行方式逃往南方，躲避以色列的猛烈轟炸。他們近距離經過坦克及以軍部隊，沿路看見無數支離破碎、甚至腐爛的屍塊，隊伍中的孩子還向媽媽表示，「我不想要任何空襲了。」

《法新社》記者表示，加薩民眾舉起臨時做成的白旗，踏上往南撤離的路程，他們幾乎沒帶個人物品，一些人抱著孩子，一些人坐著輪椅。

婦女阿米拉（Amira al-Sakani）緊抱其中一個幼子回憶，逃亡路上可以看到「烈士的屍體，有一些已經支離破碎」，她的孩子現在已經了解炸彈是什麼，「他們告訴我，『媽媽，那很危險，我不想要任何空襲了。』」

她回憶，以色列不斷空投傳單，要求平民撤至南方，「我們從加薩中部步行到南部，我沒想到距離那麼長…我們想要和平，真的受夠了。我們很疲憊，想要一個幸福的未來。」

努爾丁（Haitham Noureddine）與家人離開位於加薩市的住家，往南步行4公里，抵達布賴吉（Bureij）難民營，途中也目睹了腐爛遺體。澤亞拉（Adam Fayez Zeyara）則發文表示，他於7日進行了此生最危險的步行之旅，「我們近距離看見坦克，我們看見了腐爛的身體部位，我們看見死亡。」

歐拉（Ola al-Ghul）回憶，為數眾多的加薩人高舉雙手與白旗往南移動，「這太可怕了。」里亞什（Hatim Abu Riash）逃離位於加薩北部、反覆遭空襲的賈巴利亞難民營（Jabalia refugee camp）後回憶，他就走在「士兵、槍械、坦克與戰機旁邊…真的非常可怕。我們不是恐怖分子而是平民，我們想要和平生活。」

▲賈巴利亞難民營遭反覆空襲。（圖／路透）



《衛報》等外媒指出，儘管以色列呼籲平民南撤，卻仍持續空襲所謂的「安全區」，並將平民死傷歸咎於哈瑪斯在住宅區活動。加薩衛生部稱，衝突迄今已逾1萬名巴勒斯坦人喪生，包括4100多名兒童及2600多名女性，中南部更有近3600人殞命。

加薩人道危機日益嚴峻，當地食物、飲水、藥品及燃料耗盡，並仍持續遭到空襲，但交戰雙方都拒絕停火。以色列堅持應該先釋放人質，哈瑪斯則說，只要加薩仍受到攻擊，就不會放走任何人，也不會停止戰鬥。

人權組織及聯合國專家指控，交戰雙方都觸犯了戰爭罪。聯合國人權事務高級專員蒂爾克（Volker Türk）說，「這是整整一個月的屠殺、受苦、流血、破壞、憤怒與絕望。侵犯人權是這次局勢升級的根源，在找尋脫離這個痛苦漩渦的過程中，人權發揮核心作用。」