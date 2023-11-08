　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

臭蟲席捲南韓！首爾考試院、汗蒸幕現蹤　民眾嚇到「不敢領包裹」

▲▼南韓最近深受床蝨等蟲害所擾，光州地鐵派人員在車廂內進行消毒與滅蟲工作。（圖／CFP）

▲南韓最近深受床蝨等蟲害所擾，光州地鐵派人員在車廂內進行消毒與滅蟲工作。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

歐洲繼法國巴黎、英國倫敦深受床蝨所害，如今就連位處東北亞的南韓也同樣遭受床蝨（臭蟲）侵擾！南韓仁川從10月中旬，某汗蒸幕發現床蝨的蹤跡後，就連大邱某大學宿舍也傳出有學生遭到床蝨叮咬，如今蟲害擴大影響至整座首都圈，各地方政府全繃緊神經，而民眾也害怕床蝨透過快遞傳播。

根據《韓聯社》，南韓最近深受蟲害所困，中央政府甚至帶頭成立「床蝨政府聯合對策本部」，以國家資源應對蟲害，截至6日為止已經有17個廣域市與道接獲共30宗床蝨案，首先是仁川廣域市西區某汗蒸幕10月13日發現床蝨成蟲與幼蟲，接著10月19日大邱廣域市啟明大學傳出有學生在宿舍慘遭床蝨叮咬。

床蝨一路向南韓首都圈擴散，首爾特別市中區南大門某考試院、京畿道富川市某考試院被發現有床蝨，當地地鐵等大眾運輸也不時傳出相關案例。住在京畿道水原市的28歲金姓上班族表示，「我看過被床蝨叮咬的照片，感覺非常恐怖！聽說床蝨在短時間內擴散，好害怕一路繁殖擴散到我家。」

報導指出，床蝨慣於在夜間尋覓溫暖的地方，雖然不會傳播疾病，但卻是一種會吸食人血的害蟲，導致被叮咬者嚴重發癢、皮膚出現感染等。

南韓曾經於1960年代的新鄉村生活運動、1970年代大規模引進滴滴涕（DDT）殺蟲劑，使得床蝨個體數急遽減少、獲得有效控制，2014年起的近十年間南韓疾病管理廳也僅接獲9起通報案例，然而自從最近歐洲出現床蝨擴散的案例以後，南韓也深受蟲害所擾。

▲▼法國巴黎床蝨大量繁衍，某清潔公司技術人員正針對一棟公寓進行防蟲處理作業。（圖／路透）

▲法國巴黎床蝨大量繁衍，某清潔公司技術人員正針對一棟公寓進行防蟲處理作業。（圖／路透）

如今南韓首都圈（首爾、仁川、京畿道）淪為床蝨繁衍的重災區，一般民眾擔憂外出或搭乘大眾交通運輸時，床蝨恐怕趁機爬上衣服或背包，甚至還有民眾深怕訂購的快遞或宅配遭到床蝨「埋伏」，尤其部分包裹還是生鮮食品，因此根本不敢領收。

一名膝下育有10歲女兒的39歲金姓民眾經常網購生鮮食品，她非常害怕包裹遭床蝨滲透，危及女兒的健康，「以前每兩天就會收到網購的包裹，如今得更加小心，看來直到床蝨消失為止，都得親自外出上市場了」。

住在首爾特別市東大門區的24歲金姓女子表示，「剛剛收到從家鄉寄來的兩大箱冬季衣物，很擔心裡面有床蝨。因為我是獨自在外租房打拼，所以不太能不去領這個包裹。」

另外，包括X（前稱推特）等網路社群與地方媽媽論壇，皆散佈著對於床蝨繁衍的恐慌，還有網友發文指出，在京畿道龍仁市、高陽市、慶尚南道昌原市的物流中心倉庫也發現了床蝨的蹤跡，底下則有其他網友回覆，他嚇得取消所有包裹的訂單。

ET快訊
彭于晏見偶像「緊張直摳褲子」傻傻敬禮！　劉德華超暖回應
入秋最強冷空氣後天殺到　低溫探1字頭
墾丁1份雞湯400元「比貢丸湯還小」　在地人嘆：吃相難看
知名作詞人擁耀樂性愛片！珍藏5年出事了
獨／日女偶像西門町遭流浪狗狂咬　經紀人：擔心狂犬病
YT圈惹麻煩…薔薔「4年前神片」早給解答！網朝聖
日女偶像來台「被流浪狗追咬」濺血！爆哭：真的以為要死了
炎亞綸遭起訴　留言灌爆粉絲喊「加油」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國大白天撞車搶劫　香港珠寶商「跪地求饒」畫面曝光

才結婚3天！新郎玩水「離奇溺斃」　海島蜜月竟淪悲劇

美國妹移民以色列！「20歲女兵」巡邏遇襲陣亡　最後身影曝光

女老師運動會穿緊身褲　爸爸們春心蕩漾視線猛盯下半身

比特犬一家七口聯手攻擊！警被迫擊斃狗媽媽救人　63歲婦截肢身亡

G7將發布聯合聲明「呼籲人道主義停火」　傳成員國意見分歧

「歐幾里得」太空望遠鏡傳回首批影像！馬頭星雲壯麗畫面曝光

泰國警方破獲詐騙機房　逮捕台籍和日籍嫌犯

以色列還在狂轟！打死哈瑪斯武器製造負責人　加薩人加速逃難

哈瑪斯屠殺！未婚夫為救她「肉身擋手榴彈」慘死　驚悚過程曝

蕾菈道歉認「在台、泰有呼麻」　淚崩坦承說謊：讓大家失望了

統神神罰再臨！8月就預言　直喊：男人有錢就搞壞事

台妻時隔10年從日返鄉祭祖　見父母塔位淚崩哽咽：抱歉

蕾菈道歉「我確實吸食大麻」　痛哭承認說謊：我錯了！

蕾菈夫妻衣著致敬前輩？　Toyz驚：向我求救的意味

阿嬤溫柔勸導黑貓晚點吃　竟遭呼巴掌最後生氣怒斥

王心凌含冰塊落淚：真的好冰QQ　穿長裙入水「仙女不好當」

外國人直線飆速闖紅燈　騎士撞後輪倒地多處瘀青

YTR「欸你這週要幹嘛」姊姊要嫁了　Ariel宣佈被求婚：說了我願意！

橘奶貓闖紙箱把喵妹當枕頭　四肢伸直＋翻肚睡姿超豪邁

美國大白天撞車搶劫　香港珠寶商「跪地求饒」畫面曝光

才結婚3天！新郎玩水「離奇溺斃」　海島蜜月竟淪悲劇

美國妹移民以色列！「20歲女兵」巡邏遇襲陣亡　最後身影曝光

女老師運動會穿緊身褲　爸爸們春心蕩漾視線猛盯下半身

比特犬一家七口聯手攻擊！警被迫擊斃狗媽媽救人　63歲婦截肢身亡

G7將發布聯合聲明「呼籲人道主義停火」　傳成員國意見分歧

「歐幾里得」太空望遠鏡傳回首批影像！馬頭星雲壯麗畫面曝光

泰國警方破獲詐騙機房　逮捕台籍和日籍嫌犯

以色列還在狂轟！打死哈瑪斯武器製造負責人　加薩人加速逃難

哈瑪斯屠殺！未婚夫為救她「肉身擋手榴彈」慘死　驚悚過程曝

黃美珍4歲愛女在家開個唱！　「即興唱作歌曲」根本神童

北市旅遊團訪拉拉山巨木群爆意外　79歲嬤摔傷頭急送下山就醫

海運市場需求疲弱　長榮10月營收年減48%

85度C光棍節「看身分證」推第二杯11元優惠　金色三麥開賣會員「內用喝酒半價」

迎戰雙11！南港吃到飽優惠1111元　Buffet南霸天APP開搶「買1送1」

拿下關鍵搖擺州！藍白綠3巨頭輪番到彰化　明日侯友宜搶頭香

台英簽署雙邊提升貿易夥伴關係協議　奠定雙邊經貿重要基礎

柯文哲秀3民調證明皆贏侯賴　前立委分析3邏輯：要力挽頹勢？

樂天總冠軍前3戰0失誤　真喜志提點：確實抓到出局數

魚油飯後吃最好！專家曝4種「會出事搭配」：沒效又傷身

馬麻回來惹！黏人汪電梯前守候 一開門「驚喜變驚嚇」網友笑翻

國際熱門新聞

被AI誤認是紙箱！南韓工人遭機器夾爪壓死

印尼班達海發生規模6.7、7.1地震

Netflix再喊漲價　最新收費方案下月開跑

台女到印度朝聖　在浴室跌倒死亡

連續一夜情7個月　HIV女大生現身喊後悔

英媒爆料「普丁猝逝」克宮秘辦追悼會

印度女大生留學澳洲　驗屍才揭被男友活埋

男意外發現被綠　卻被妻子笑：報復你偷吃

曾是美國最有價值新創　WeWork破產

女老師穿緊身褲　爸爸們眼睛直盯下半身

臭蟲席捲南韓！民眾嚇到「不敢領包裹」

駕駛飆時速83公里　撞飛雙載學生1人亡影片曝

路透：百度已向華為採購AI晶片 防買不到輝達產品

Netflix月費飆漲28%！不怕用戶退訂原因曝

更多熱門

相關新聞

沖繩美軍無人機MQ-9開始正式運作

沖繩美軍無人機MQ-9開始正式運作

在日本沖繩縣政府和當地議會的反對聲浪中，日本防衛省相關人士透露，部署在沖繩美軍嘉手納基地的美軍無人偵察機MQ-9已經開始正式運作。

日19歲工人跌落「硫酸槽」！全身灼傷慘死

日19歲工人跌落「硫酸槽」！全身灼傷慘死

床蝨入侵韓國！專家曝「防蝨三招」

床蝨入侵韓國！專家曝「防蝨三招」

30歲日男泰國運毒遭逮　恐面臨死刑！

30歲日男泰國運毒遭逮　恐面臨死刑！

獨居阿公「傘放門口沒收」　鄰居驚見遺體

獨居阿公「傘放門口沒收」　鄰居驚見遺體

關鍵字：

日韓要聞南韓床蝨臭蟲

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

「Joeman怒封鎖他」Toyz火大開戰！　揭偽善內幕

蕾菈影片哭歉「大家不領情」　律師點出4大敗筆

直擊小甜甜離婚8月「交到新歡了」！肉纏刺青男帶回家

蔡岳勳驚爆婚變！正宮于小惠「夫妻走到盡頭」

林襄尿道炎嚴重感染「細菌量高達95％」！

蔡岳勳小三爆是「26歲大陸女星」！超正臉蛋曝光

獨／知名甜點店爆欠薪...「全台店面都收攤」　老闆親證實了

蕾菈道歉「踩到1大忌」！律師傻眼：西類工殺小

快訊／蕾菈道歉「我確實吸食大麻」！痛哭承認說謊

山寨周杰倫賣煎餅「昆凌」來光顧

今「立冬」6禁忌　3星座注意身體

獨／小甜甜有新歡前夫說出內幕

即／炎亞綸涉性剝削　偷拍16歲網紅遭起訴

誰是YouTuber界清流？　鄉民狂點名她

炎亞綸控性侵沒事　偷拍性愛片最重判10年

更多

最夯影音

更多
蕾菈道歉認「在台、泰有呼麻」　淚崩坦承說謊：讓大家失望了

蕾菈道歉認「在台、泰有呼麻」　淚崩坦承說謊：讓大家失望了
統神神罰再臨！8月就預言　直喊：男人有錢就搞壞事

統神神罰再臨！8月就預言　直喊：男人有錢就搞壞事

台妻時隔10年從日返鄉祭祖　見父母塔位淚崩哽咽：抱歉

台妻時隔10年從日返鄉祭祖　見父母塔位淚崩哽咽：抱歉

蕾菈道歉「我確實吸食大麻」　痛哭承認說謊：我錯了！

蕾菈道歉「我確實吸食大麻」　痛哭承認說謊：我錯了！

蕾菈夫妻衣著致敬前輩？　Toyz驚：向我求救的意味

蕾菈夫妻衣著致敬前輩？　Toyz驚：向我求救的意味

熱門快報

【誠徵】最上相的封面人物

【誠徵】最上相的封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《豈有此呂》台灣濱崎步王彩樺光臨

《豈有此呂》台灣濱崎步王彩樺光臨

保庇天后王彩樺的牛肉場人生 20歲被老豬哥逼脫！

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面