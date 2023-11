為金飾鬧翻！「女兒剛結婚」男狠捅4刀殺親家公　監視器全拍下

▲ 阿爾西諾在親家門口持刀狂砍女婿的爸爸。(圖/Birmingham Police)

記者陳宛貞/綜合外電報導

英國伯明罕3月發生一起命案,一對親家在兒女辦完婚禮後為了金飾問題鬧翻,女方爸爸竟持刀找上男方家,連捅4刀刺死親家公,過程全被門鈴監視器拍下。

根據《每日郵報》,43歲男子阿爾西諾(Ahmad Alsino)的女兒結婚後,雙方家庭為了作為結婚禮物的金飾問題發生爭執,他便在今年3月13日下午找上55歲親家公易卜拉欣(Mohammed Salem Ibrahim)在伯明罕的家中,持刀對他狂砍,還傷及女婿亞拉姆(Aram Ibrahim)。急救人員迅速趕到,但易卜拉欣身中4刀後宣告不治,亞拉姆也受到重傷,不過幸運撿回一命。

#JAILED | We're releasing footage today of how we tracked and arrested a man just 40 minutes after he killed a father on his #Birmingham doorstep.



Ahmad Al Sino has now been jailed for life for the murder of Mohammed Ibrahim.



Full story https://t.co/R6WZAGTGwo pic.twitter.com/gA3zNxtCGC