為金飾鬧翻！「女兒剛結婚」男狠捅4刀殺親家公　監視器全拍下

▲ 阿爾西諾在親家門口持刀狂砍女婿的爸爸。（圖／Birmingham Police）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國伯明罕3月發生一起命案，一對親家在兒女辦完婚禮後為了金飾問題鬧翻，女方爸爸竟持刀找上男方家，連捅4刀刺死親家公，過程全被門鈴監視器拍下。

根據《每日郵報》，43歲男子阿爾西諾（Ahmad Alsino）的女兒結婚後，雙方家庭為了作為結婚禮物的金飾問題發生爭執，他便在今年3月13日下午找上55歲親家公易卜拉欣（Mohammed Salem Ibrahim）在伯明罕的家中，持刀對他狂砍，還傷及女婿亞拉姆（Aram Ibrahim）。急救人員迅速趕到，但易卜拉欣身中4刀後宣告不治，亞拉姆也受到重傷，不過幸運撿回一命。

#JAILED | We're releasing footage today of how we tracked and arrested a man just 40 minutes after he killed a father on his #Birmingham doorstep.



Ahmad Al Sino has now been jailed for life for the murder of Mohammed Ibrahim.



Full story https://t.co/R6WZAGTGwo pic.twitter.com/gA3zNxtCGC — Birmingham Police (@BrumPolice) November 7, 2023

伯明罕警方7日公布阿爾西諾犯案及落網畫面，只見他從家裡出門後開著一輛現代休旅車，停在易卜拉欣家門外，闖進院子裡怒踹大門，屋裡的人開門後可見阿爾西諾持刀連捅多下，犯案後駕車逃回家，警方一路追捕，40分鐘後在他家門外將他逮捕，並在車上找到凶器。

伯明罕刑事法庭經過為期3周的審判，裁定阿爾西諾犯下謀殺、謀殺未遂及持刀罪，他上周被判處終身監禁，至少需服刑26年才可假釋。

法官指出，阿爾西諾當時帶著懷孕的女兒莉倫（Lylan），找上她老公亞拉姆和公公易卜拉欣一家住處，想拿走屋裡一些屬於莉倫的物品，莉倫進入屋內後，阿爾西諾便在車子旁等待，這時易卜拉欣走出門外，邀請阿爾西諾進屋，卻讓阿爾西諾愈發怒火中燒。

接著莉倫又從屋內打電話給阿爾西諾，聲稱自己受到侮辱，阿爾西諾頓時暴怒，持刀踹門想進屋，門一打開後看見女兒、公公和女婿都在前廊，先是用拳頭攻擊公公和女婿，接著拿刀開始狂捅。法官認為，阿爾西諾攻擊易卜拉欣時明顯帶有殺意，且造成2人重傷後沒有報案就逃逸。

易卜拉欣生前是一名牙醫，女兒在他遇害後聲明表示，父親從敘利亞逃到英國，在當地庫德族社區中是受人尊敬的牙醫，卻成為野蠻又殘酷的襲擊受害者。警方則表示，阿爾西諾攜帶與持有刀具的決定造成一名父親失去生命，儘管無法讓易卜拉欣起死回生，仍希望判決結果能為親友帶來一絲安慰。