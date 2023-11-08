2歲女童在幼兒園撿到手槍　「自轟射中心臟」警逮捕16歲男到案

▲女童意外自轟，傷勢嚴重。（圖／翻攝自推特）

記者李振慧／綜合報導

美國拉斯維加斯一名2歲女童在幼兒園操場上，發現一把被丟棄的上膛手槍，她好奇撿起後意外自轟，子彈直接射中胸口，目前仍在醫院搶救中。警方後來發現槍枝疑似是16歲少年拉克(Tshaun Rucker)所丟棄，已將人逮捕。

2歲女童艾娃(Ava)3日在幼兒園的操場上意外開槍自轟，事件第一時間發生時，周圍的人還無法理解發生了什麼事，趕緊將胸口中彈的她緊急送醫。親友托妮亞(Tawnya Rosenthal)表示，送醫發現子彈擊中艾娃的心臟，「子彈完全刺穿了她的肺葉，所以這絕對是一個艱難的手術，沒人料想到一個2歲的孩子竟然會中槍」。

警方調查發現，艾娃不小心撿到的上膛手槍來自16歲少年拉克，拉克當天上午10時40分左右搭乘巴士時，和一名年輕人發生爭吵，用槍射殺對方後逃離現場，翻過幼兒園的圍牆後，把手槍丟棄在操場上。

警方目前已將拉克拘留在少年管制中心，但之後會以成年人身分對他提出起訴，罪名包含控謀殺未遂、在有人的車輛上開槍與危害兒童等罪，保釋金為美元10萬元（約台幣322萬元）。 艾娃仍在醫院接受治療，家人已在GoFundMe網站上為她進行募款活動。