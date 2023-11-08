哈瑪斯3領袖傳「身價飆破100億美元」　人在海外爽過奢華生活

▲哈瑪斯領袖哈尼亞。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

英國《每日郵報》報導，哈瑪斯是世上最富有的恐怖組織之一，3名最高領袖總身價可能突破100億美元（約新台幣3220億元），在海外過著奢華揮霍的生活，甚至被拍到與美女及酒精為伍，現身高級飯店、外交俱樂部、乘坐私人飛機四處旅行。與此同時，加薩走廊230萬人口大多在赤貧生活中苦苦掙扎。

報導指出，61歲的哈尼亞（Ismail Haniyeh）現任哈瑪斯政治局主席，目前定居卡達，被以色列駐美大使館估計資產高達32億美元。他是13個孩子的父親，其中一個兒子還因為擁有大量別墅，在加薩被稱為「房地產之父」。

▲哈尼亞與兒子及其他哈瑪斯高官乘坐私人飛機、入住高級飯店。（圖／翻攝X）



72歲的馬爾佐克（Moussa Abu Marzuk）是哈瑪斯國際關係辦公室負責人，被認為是該組織第二號人物，估計身價達30億美元。他擁有科羅拉多州大學建築管理碩士學位，曾在美國生活14年，1995年被發現登上恐怖分子觀察名單後，在紐約遭到拘留，2年後被驅逐出境。

67歲的馬沙爾（Khaled Mashal）現居卡達，負責管理哈瑪斯的房產及金融交易，身價估計逾40億美元，2022年起一直名列美國制裁名單。他10月7日後對全球猶太人發布威脅，還曾宣稱中國試圖仿效該組織，對台灣發動類似攻擊。

▲馬沙爾據稱也身價不斐。（圖／達志影像／美聯社）



《每日郵報》等外媒指出，哈瑪斯資金大多來自巴勒斯坦僑民及私人贊助，伊朗是現今最大金主，提供資金、武器與軍事培訓，卡達也因為支持將其轉變為「負責任的執政勢力」，每年提供1.2億至4.8億美元。另外，還有聯合國及透過巴勒斯坦自治政府獲得的外國援助。

此外，哈瑪斯也有自己的收入來源，那就是針對躲避埃及過境點、透過加薩地下網絡運送的商品進行課稅。

對於西方而言，卡達是與非國家組織進行幕後交易的有效管道，也是中東最大美軍基地所在地，但該國長期歡迎恐怖組織領袖，並把他們安置在奢華飯店與別墅裡，也讓西方坐立難安。根據華府智庫保衛民主基金會（FDD）報告，卡達提供的資金「讓哈瑪斯領袖透過薪資與回扣直接獲利，並透過協助哈瑪斯維持對加薩政治控制的社會服務與政府行動間接獲利。」

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