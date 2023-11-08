房東不爽被欠房租縱火「屋內有6孩」　爸媽絕望從頂樓丟下幼童

▲房東為了趕房客竟然故意縱火。（圖／翻攝自New York City Fire Department）
記者李振慧／綜合報導
美國紐約布魯克林66歲房東拉菲庫爾(Rafiqul Islam)不滿房客積欠房租，竟然放火燒房，想要藉此逼房客搬出來，然而當時仍有許多人在屋內，包含6名年幼孩童，幸好一共8人最後平安逃了出來。
紐約消防局表示，66歲男子拉菲庫爾9月26日在他位於賽普拉斯山莊(Cypress Hills)貝福爾街(Forbell St.)212號的公寓樓梯間縱火，且當時屋內還有2名大人與6名年幼兒童在家。
A Brooklyn landlord was arrested after he allegedly set fire to his own building after tenants stopped paying rent, fire marshals say— philip lewis (@Phil_Lewis_) November 6, 2023
Two adults and six children managed to escape through to roof and jumped https://t.co/JdcPOMOyTB
房客發現屋子起火，帶著孩子前往樓梯時，發現火勢很大無法通過，他們只好跑到二樓屋頂上求救，絕望把4名孩子直接扔向1樓鄰居。鄰居表示，「他們當時試圖把孩子扔下來，看著我們大喊，『接住他們、接住他們』」。
幸好消防隊員後來及時趕到，成功將2名大人與剩餘的2名孩子救出，7人因為輕傷就醫。消防隊員後來調閱監視器畫面，發現縱火的人就是房東拉菲庫爾，他因為不爽房客積欠房租才會犯案，26日因為8項謀殺未遂罪、襲擊與縱火罪被捕。
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