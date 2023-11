房東不爽被欠房租縱火「屋內有6孩」　爸媽絕望從頂樓丟下幼童

▲房東為了趕房客竟然故意縱火。(圖/翻攝自New York City Fire Department)

記者李振慧/綜合報導

美國紐約布魯克林66歲房東拉菲庫爾(Rafiqul Islam)不滿房客積欠房租,竟然放火燒房,想要藉此逼房客搬出來,然而當時仍有許多人在屋內,包含6名年幼孩童,幸好一共8人最後平安逃了出來。

紐約消防局表示,66歲男子拉菲庫爾9月26日在他位於賽普拉斯山莊(Cypress Hills)貝福爾街(Forbell St.)212號的公寓樓梯間縱火,且當時屋內還有2名大人與6名年幼兒童在家。

A Brooklyn landlord was arrested after he allegedly set fire to his own building after tenants stopped paying rent, fire marshals say



Two adults and six children managed to escape through to roof and jumped https://t.co/JdcPOMOyTB