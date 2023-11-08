巴勒斯坦記者命喪以色列空襲　42名親人全數喪命

▲巴勒斯坦新聞通訊社記者哈希拉與42名家人全數命喪以色列空襲。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合外電報導

以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯之戰迄今開打一個月，造成加薩上萬人死亡，除了平民家庭遇難，當地至少有37名記者身亡。巴勒斯坦新聞通訊社WAFA記者哈希拉（Mohammad Abu Hasira）在加薩市命喪以色列空襲，他的42名家族成員全數喪生。

綜合BBC、半島電視台報導，以色列5日至6日夜間轟炸襲擊哈希拉的住處，最終在瓦礫堆下找到哈希拉的遺體。依據保護記者委員會（CPJ）6日公布的統計數據，自10月7日以來，至少有37名記者命喪以色列空襲，包括32名巴勒斯坦人、4名以色列人、1名黎巴嫩人。哈希拉就是這37名死者的其中一人。

▲巴希爾（右）在新聞連線期間哭著說，身上裝備並不能保護記者。（圖／翻攝自X）

除了哈希拉，上周，巴勒斯坦電視新聞頻道Palestine TV的記者哈塔布（Mohammad Abu Hatab）在加薩南部汗尤尼斯遭以色列空襲身亡，他的11名親人也喪生。得知消息的同事巴希爾（Salman Bashir）在鏡頭前淚流滿面，脫下背心與頭盔，哭訴這些防護裝備無法保護記者的性命。

在哈瑪斯10月7日入侵以色列這天，2名以色列攝影師伊丹（Roee Idan）與佐哈爾（Yaniv Zohar）及其家屬遇難，另外2名記者雷格夫（Shai Regev）與阿爾寧（Ayelet Arnin）在音樂節中喪生。10月13日，在黎巴嫩報導以巴衝突的路透記者阿布杜拉（Issam Abdallah）遇難，另有至少6人受傷。

▲路透社記者阿布杜拉生前2小時前才發限時動態，顯示黎巴嫩現場狀況。（圖／翻攝自instagram／issamabdallah）

以巴衝突迄今爆發一個月，聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）7日稱，過去這整整一個月充滿屠殺，持續不斷的苦難、流血、破壞、暴行與絕望。

哈瑪斯10月7日突襲以色列大開殺戒，造成以色列1400多人喪命，綁架200多名人質，以色列隨後針對加薩展開報復性空襲，導致加薩超過1萬人喪命。

▼ 以色列對加薩發動攻擊，當地濃煙升起。（圖／CFP）

▼以色列軍隊在加薩北部展開軍事行動。（圖／CFP）