飢渴女師激戰學生　學校車震壞壞20多次「從臥室嗨到客廳」

▲柯蒂絲被指控2015年與當年才14歲的學生發生多次性行為。（圖／翻攝自臉書／Montgomery County Police Department）

記者詹雅婷／綜合報導

美國馬里蘭州一名前中學女教師柯蒂絲（Melissa Marie Curtis）被指控，多年前擔任老師期間與14歲學生發生性行為，地點包括學校、柯蒂絲車上以及其他住宅，次數達20多次。整起事件在一名成年男性提出相關指控後展開調查，警方上月發布逮捕令，柯蒂絲於11月7日自首落網。

綜合紐約郵報、每日郵報報導，現年31歲的柯蒂絲被指控2015年在蒙哥馬利村中學（Montgomery Village Middle School）擔任老師期間與學生發生性行為，當年的她才22歲，受害學生14歲。

蒙哥馬利郡警局表示，在一名成年男性提出相關指控之後，在10月份展開調查。依據警方文件，在2015年1月至5月期間，柯蒂絲與14歲學生在多個地點發生性行為，包括學校、柯蒂絲車上以及多處住宅，且提供酒精與大麻給學生，性關係達20多次。外傳兩人也在柯蒂絲母親住處的臥室與客廳發生性行為。

當局於10月31日對柯蒂絲發布逮捕令，柯蒂絲被控對未成年人性虐待以及多項三級和四級性犯罪罪名，警方懷疑可能還有其他受害者。柯蒂絲已於11月7日自首落網，目前正在等待保釋聽證。