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北京軍事擴張！中國擬在阿曼建「中東海外基地」　拜登獲悉情報

▲▼中國有意在阿曼建立位於中東的軍事基地。圖為阿曼與中國的國旗。（圖／CFP）

▲中國有意在阿曼建立位於中東的軍事基地。圖為阿曼與中國的國旗。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合報導

中東國家阿曼時常被稱為「中東的瑞士」，其經常奉行中立政策，包括充當美國與伊朗之間的調解人，從1980年起便與美國簽署准入協定，是第一個與美國進行軍事合作的波斯灣國家。然而卻有消息指出，中國計畫在阿曼建立軍事基地，試圖深化和中東地區之間的國防外交關係，目前美國總統拜登已獲官員通報。

根據《彭博社》，美國某要求匿名的知情人士透露，總統拜登接獲其他官員通報，內容表示中國和阿曼官員從10月起討論上述問題，北京當局有意在阿曼建立位於中東的軍事基地，而目前北京正致力於深化與中東國家的國防和外交關係，至於阿曼則願意接受來自中國的提議。

消息人士透露，中國與阿曼同意，將在未來幾周內進行更多會談。

中國外交部並未回覆《彭博社》的置評請求，至於美國白宮也尚未回應多次的置評請求，而阿曼駐美國大使館也未回應置評請求。

▲▼阿曼一名男子參觀尼茲瓦市場。（圖／CFP）

▲阿曼一名男子參觀尼茲瓦市場。（圖／CFP）

報導指出，先前中國已經在東非國家吉布地建立海外軍事設施，一旦中國軍方成功在阿曼建設基地，將與吉布地的基地形成相輔相成的互補局勢，中國將該軍事設施稱為「後勤中心」。

美國國防部多年來也一直強調，中國希望在該地區建立更多海外軍事後勤設施，包括在阿拉伯聯合大公國與其他亞洲國家，包括泰國、印尼、巴基斯坦。目前仍無法掌握基地可能興建的具體位置，也不清楚基地將容納何種軍事設施。

其實，阿曼過去有時被稱之為「中東的瑞士」，因為阿曼奉行中立政策，充當美國與伊朗之間的調解人，同時試圖維持與美國之間的夥伴關係、且培養與中國之間的關係。至於中國則投資阿曼杜庫姆（Duqm）經濟特區的第一階段，該地區將成為中東最大石油儲備設施所在地。

報導分析，一旦中國成功在阿曼建立軍事基地，將對美國構成威脅與挑戰，美國中央司令部（Central Command）負責監督住宅在中東地區的部隊，包括科威特、巴林、卡達、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國，且阿曼還位於荷姆茲海峽附近，該海峽是運輸石油與液化天然氣最重要的航道之一，每當與伊朗之間的關係緊張，該海峽便成為眾所矚目的焦點。

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