夫妻度假詭死！酒店房間「到處嘔吐物」　疑隔壁房噴殺蟲劑毒死

▲ 約翰和蘇珊住進酒店隔天嚴重不適，雙雙身亡。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

埃及5年前發生一起詭異事件，一對英國夫妻入住度假勝地酒店，隔天竟雙雙客死異鄉，被判定死於大腸桿菌感染，深入調查卻發現，事發前幾小時他們隔壁房間曾以殺蟲劑除蟲，很可能是因此中毒而死。

綜合《衛報》及《太陽報》，69歲的約翰及64歲的蘇珊．庫柏（John and Susan Cooper）夫婦來自蘭開夏郡伯恩利，2018年8月20日入住埃及東部紅海度假勝地赫加達（Hurghada）的Steigenberger Aqua Magic Hotel，隔天約翰卻陳屍房間內，蘇珊送醫後也宣告不治。

悲劇前一天，庫柏夫婦和同行的家人一起光顧酒店裡的餐廳和酒吧後回房休息，12歲孫女本來和他們一起睡，但孫女稱房間有一股「發酵味」，接著約翰在半夜1點打電話給女兒凱莉（Kelly Ormerod），稱孫女感覺不適，便將孫女帶到凱莉的房間。

隔天庫柏夫婦遲遲沒有到餐廳吃早餐，凱莉便到房間查看，卻發現他們都嚴重不適，房間裡到處都是嘔吐物。2名醫師到場為約翰做心肺復甦術，但沒能救回他，蘇珊則被送往酒店裡的診所，當時她情緒激動、精神錯亂，以救護車送醫後於當天下午不治，兩人遺體已經運回英國。

驗屍法庭判定庫柏夫婦死於大腸桿菌，但近日聽證會上公開的專家報告指出，他們的死因並非一氧化碳或食物中毒，很可能是因接觸「感染性生物製劑或有毒化學物質」而死。

聽證會第二天，德國遊客比比（Dominik Bibi）聲稱，事發前一天約午餐時間，庫柏夫婦隔壁的房間曾以名為Lambda的殺蟲劑撲殺臭蟲（床蝨）。且這間房和庫柏夫婦的房間有一道相通的門，但維持上鎖狀態。

比比和7名家人8月20日凌晨抵達酒店，岳母原先被安排住在庫柏夫婦隔壁，但比比一進門就聞到一股霉味，且在床上和床底發現大量臭蟲，向飯店反映後一名清潔工和酒店經理前來道歉，岳母則改住他和妻子的房間。

幾小時後比比目睹3名男性進入岳母原本的房間，其中2人穿著酒店制服，另一人則拿著一罐殺蟲劑，經過5至10分鐘後，他們離開前還以膠帶將房門封起。本案下一場聽證會延至當地8日上午繼續進行。