以色列攻進加薩市「心臟地帶」！　哈瑪斯領袖受困地下碉堡

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列誓言剷除巴勒斯坦激進組織哈瑪斯，對加薩走廊展開地面進攻，7日聲稱已推進到加薩市中心，哈瑪斯領袖之一辛瓦（Yahya Sinwar）被困在他的地下碉堡中。

▲ 以色列士兵攻進加薩。（圖／路透）

根據《路透》，為報復哈瑪斯10月7日的大規模突襲，以軍目前集中進攻加薩市（Gaza City），也就是哈瑪斯在加薩北部的據點。以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）7日在記者會上表示，士兵已經推進到加薩市心臟地帶，「正在縮緊包圍網」。

他還聲稱，哈瑪斯在加薩的最高領袖辛瓦目前受困他的地下碉堡中，而辛瓦正是一個月前殘忍下令攻擊以色列平民、婦女及兒童的決策者，如今因受困碉堡與周圍環境隔絕，指揮權正在削弱。哈瑪斯對此尚未回應。

▲ 哈瑪斯政治局領袖辛瓦。（圖／達志影像／美聯社）

葛朗特指出，加薩市地底布滿長達數公里的隧道，包括學校和醫院下方，都有武器庫、通訊室及武裝份子藏身之處，而以色列步兵、裝甲車及坦克部隊「只有一個目標——加薩地帶的哈瑪斯恐怖份子、他們的基礎設施、指揮官、碉堡和通訊室。」

安全消息人士分析，以軍行動已經展開下個階段作戰，重點是定位及摧毀哈瑪斯迷宮般的隧道，但恐怕需耗費數月。總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）聲稱，「我們每天都在增加對哈瑪斯的壓力，目前已經在地面和地下擊斃數千名恐怖份子。」