才結婚3天！新郎玩水「離奇溺斃」　海島蜜月竟淪悲劇

▲奈特與妻子瑪莉亞娜結婚3天後，在蜜月期間不幸溺斃。（左圖／翻攝gofundme；右圖／翻攝自Facebook／翻攝Mariana Kuhlman）

記者吳美依／綜合報導

美國俄亥俄州一對夫妻前往聖露西亞島（St. Lucia）度蜜月，盡情享受浪漫海島風光，未料新郎奈特（Nate ​Kuhlman）卻在玩水時不幸溺斃，此時距離結婚典禮僅過了3天。

《紐約郵報》等外媒報導，奈特與妻子瑪莉亞娜（Mariana ​Kuhlman）10月28日步入禮堂，隔天動身前往加勒比海東部的聖露西亞島，10月31日卻在一場滑水（waterskiing）事故中喪生。當局並未公布意外細節，但11月2日的相驗結果證實，奈特的死因為溺斃。

家屬在募資網站GoFundMe發起活動，希望籌措喪葬、來回奔波的交通旅宿費用，「奈特是一位很棒的丈夫、朋友、兒子與基督兄弟…能為他遇到的每個人著想。那些有幸與他建立關係的人，將能夠說出一系列故事，描述他擁有一個多麼有趣、善良和具冒險精神的靈魂。」

奈特的母親希瑟（Heather Kuhlman）在臉書發文哀悼摯愛的兒子，並感謝各界的支持與幫助。她說，信仰協助自己與家人度過傷痛，「這是如此艱難又痛苦，但我們每天都會一步步走下去。」