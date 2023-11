巴勒斯坦自治主席「車隊遇襲畫面曝光」　1保鑣中彈身亡

▲巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯(Mahmoud Abbas)車隊遇襲,現場發生激烈駁火。(圖/翻攝X)



記者吳美依/綜合報導

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯(Mahmoud Abbas)車隊7日遇襲,一名保鑣當場中彈身亡,現場激烈駁火的畫面在社群媒體流傳。激進組織「阿布贊達之子」(Sons of Abu Jandal)已經出面宣稱,他們要為這次攻擊負責。

根據影片,阿巴斯的車隊停在馬路中央,多名黑衣、身穿防彈背心的保鑣與隨扈圍繞車輛,與鏡頭外的槍手對峙,其中一人在隆隆槍聲中倒下。目前尚不清楚阿巴斯是否受傷,僅能得知1名保鑣身亡。

Palestinian Prime Minister Mahmoud Abbas's convoy attacked, one guard known dead - Yeni Safak



A video of the alleged attack is circulating online. Whether Abbas himself was injured was not specified. A group called the "Sons of Abu Jandal’" claimed responsibility for the… pic.twitter.com/qfRtbNDMn3