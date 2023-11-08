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巴勒斯坦自治主席「車隊遇襲畫面曝光」　1保鑣中彈身亡

▲▼巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）車隊7日遭攻擊，一名保鑣中彈身亡。（圖／翻攝X）

▲巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）車隊遇襲，現場發生激烈駁火。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）車隊7日遇襲，一名保鑣當場中彈身亡，現場激烈駁火的畫面在社群媒體流傳。激進組織「阿布贊達之子」（Sons of Abu Jandal）已經出面宣稱，他們要為這次攻擊負責。

根據影片，阿巴斯的車隊停在馬路中央，多名黑衣、身穿防彈背心的保鑣與隨扈圍繞車輛，與鏡頭外的槍手對峙，其中一人在隆隆槍聲中倒下。目前尚不清楚阿巴斯是否受傷，僅能得知1名保鑣身亡。

NEXTA、塔斯社、土耳其新黎明報報導，「阿布贊達之子」5日就曾發表聲明，要求阿巴斯24小時內「表達明確立場，對（以色列）占領宣布全面對抗」，並且譴責美國國務卿「罪犯布林肯」的聲明。隨著最後期限逾期，阿巴斯車隊就在7日遭到攻擊。

事實上，阿巴斯5日才與布林肯進行一場出乎意料的會面，要求以色列停止對加薩的攻擊。與此同時，美國國務卿也保證，拜登政府正在努力協助加薩平民，並支持巴勒斯坦人對於加薩未來的發言權。

▲▼巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）。（圖／路透）

▲巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯。（圖／路透）

現今的巴勒斯坦可被粗略分成2塊地區，第一塊是與約旦接壤的約旦河西岸，由國際承認的巴勒斯坦自治政府（PA）統治，政黨法塔赫（Fatah）相對溫和。第二塊則是與埃及接壤、7日爆發衝突的加薩走廊，被國際視為恐怖分子的哈瑪斯掌控。法塔赫及哈瑪斯對於以色列的立場有所差異，被視為政治對手。

「阿布贊達之子」宣稱，他們是法塔赫政府內部成員，以巴勒斯坦自治政府官員雷漢（Yousef Ahmed Raihan）的化名為名，致敬此人在2002年4月保衛哲寧難民營的貢獻。那次事件發生在第二次巴勒斯坦大起義、或稱阿克薩群眾起義（Second Intifada）期間，由於以色列入侵哲寧難民營，導致多名巴勒斯坦人死傷。

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