全家DNA檢測驚揭祖父45年秘密　男心碎：有些事藏起來比較好

▲全家進行DNA檢測，竟發現67歲祖父秘密。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

近年來有許多民眾都想更了解家族史，無論是翻閱家譜或是透過DNA測試，都能對家族有更多認識。然而，美國有名男子於近日透露，全家人在進行DNA檢測後，結果令他們十分震驚，因為發現67歲的祖父竟有另個獨立的家庭，且已長達45年。此事讓2邊家庭徹底心碎，男子更勸網友不要進行DNA檢測，因為「有些事情還是藏起來比較好。」

據《鏡報》報導，有位男子近日在Reddit論壇上透露，他最近鼓勵全家人進行DNA檢測，結果竟不如預期所想的美好，因為全家人發現67歲祖父有另個獨立的家庭。他說，「他與另個女人共組家庭，他們雖然舉行了婚禮，但沒有合法結婚。」

男子接著說，祖父與另個妻子已經共組家庭45年了，且祖父還有一群孩子和孫子，而他回想起過去，祖父常為了工作出差，或許就是因為要照顧另個家庭。他也提到，「我不知道他是怎麼隱瞞這麼久的，我的祖母得知後徹底心碎了。」

男子心碎表示，現在雙方的家庭都被摧毀，他希望能回到過去，不要參加愚蠢的測試，還勸網友不要進行DNA檢測，因為「有些事情還是藏起來比較好。」

此文一出，便引起熱議，有人認為原PO全家因禍得福，因為已戳破祖父多年謊言，且事實擺在眼前，也不會再被蒙蔽雙眼。更有人分享自身類似經驗，「我父親最近告訴我，小時候他在一次學校野餐時，有個孩子走到他面前，當著媽媽的面，指著父親說，那個人付我的學費」，而後媽媽則假裝這件事從未發生過。

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