砲轟加薩難民營！以色列人堅信「這是正義之戰」：無法再忍受哈瑪斯

▲11月7日，以色列特拉維夫民眾點燃蠟燭、放置以色列國旗，悼念一個月以前在哈瑪斯突襲罹難或是慘遭俘虜的人。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

自從巴勒斯坦激進組織哈瑪斯10月7日大規模突襲以色列後，以色列封鎖加薩走廊，並集結大軍輪番空襲，最近更展開地面作戰、攻進加薩市中心。然而，國際社會卻對以軍襲擊難民營、醫院，不成比例轟炸民用基礎設施的行為感到不解，玻利維亞甚至斷絕外交關係。不過，以色列人卻認為這是一場「正義之戰」。

根據《美聯社》，正當全球許多國家對於以色列在加薩走廊的「毀滅式攻擊」感到不滿時，其實絕大多數以色列民眾、且不分政治派別，都認為這場戰爭是極具正義的，因為以色列幾條戰線上仍會遭到哈瑪斯、黎巴嫩真主黨等恐怖組織使用火箭彈和導彈襲擊，他們決定團結起來粉碎哈瑪斯，且無法容忍外界對於以軍的批評聲浪。

哈瑪斯10月7日向以色列境內發射5000枚火箭彈，並發動恐怖分子襲擊以色列境內邊境城鎮和集結點，同時突襲慶祝傳統節日的音樂節，導致以色列1400多名民眾慘烈犧牲、240名人質被哈瑪斯挾持。

▲▼以色列首都（有限承認）耶路撒冷，民眾參與燭光守夜活動，悼念因哈瑪斯襲擊而喪命的罹難者。（圖／記達志影像／美聯社）

以色列前總理巴瑞克（Ehud Barak）掌握國內民眾普遍情緒，認為若其他國家遭遇這種引發大規模傷亡的跨境襲擊，也會做出同樣反應。他對美國刊物《外交政策》（Foreign Policy）表示，「如果是美國（遭遇襲擊），那麼美國會不惜一切代價。他們才不會過問比例或其他任何問題。」

以色列軍在加薩走廊實施長達5周的無情空襲，同時發動地面作戰行動，最終戰略目標為「殲滅哈瑪斯」。加薩走廊全境許多社區被夷為平地、230多萬人口超過一半以上逃離家園，在以軍包圍和斷絕糧食、水電、燃料供應下，基本民生與醫療物資正在急遽減少。

面對加薩走廊的傷亡，以色列人卻在房屋和汽車懸掛藍白色的國旗，他們成群結隊支持人質家屬，在十字路口向準備進攻加薩的士兵發放食物；至於以色列電視台則播放著「以色列開戰」、「團結一致」、「我們將取得勝利」的口號，媒體報導則主要集中在悲傷與英雄主義的故事，鮮少提及加薩面臨的局勢。

▲德國柏林布蘭登堡門前，民眾點燃「07.10.23（2023年10月7日）」燭光，悼念這天以色列慘遭哈瑪斯無情突襲。（圖／達志影像／美聯社）

以色列民眾施奈德（Yosi Schnaider）的多名親屬慘遭哈瑪斯俘虜，針對國際社會對以軍在加薩軍事行動的批判聲浪，他受訪時提及數十年的國仇家恨，「請他們說話時站在我們的立場。多年來（哈瑪斯等恐怖組織）不斷向平民發射火箭彈。」

施奈德的4名親屬、包括2名幼童皆被哈瑪斯挾持至加薩。他氣憤表示，「他們（哈瑪斯）多年來一直向以色列開火，多年來一直發動襲擊。（哈瑪斯）憲章還聲稱他們的目標是摧毀以色列、以色列這個猶太政治實體。請問有哪個國家會容忍這種事？請那些反對（以色列發動）戰爭的人，能夠來這裡待一個星期看看。」

報導指出，雖然在哈瑪斯發動大規模突襲的最初幾天，以色列得到了國際社會的同情，但加薩走廊內的人道主義危機日益嚴重，導致就連以色列最堅定的支持者、美國總統拜登都向以色列總理納坦雅胡呼籲暫時停止戰鬥，甚至玻利維亞決定斷絕和以色列的外交關係，而約旦、土耳其、智利、哥倫比亞則是召回大使。