拜登：已要求以色列總理納坦雅胡「暫停」進攻加薩

▲美國總統拜登要求以色列暫緩進攻。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統拜登7日表示，他已要求以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）暫停對加薩的進攻。

BBC報導，一名白宮發言人先前指出，拜登與納坦雅胡6日在電話上討論過，基於人道理由以及可能的人質釋放，以色列應採取「戰術暫停」。

當被問及是否建議以色列的進攻暫停3天，拜登則沒有正面回應，僅表示他要求納坦雅胡應該暫停行動。此前華盛頓與其他西方國家官方都支持以色列的立場，認為貿然停火只會讓激進組織哈瑪斯獲得喘息空間。

以色列軍方8日開放4小時窗口，讓加薩北部的巴勒斯坦人能通過前往南方，之後以色列將繼續清剿區域內的哈瑪斯部隊與據點。在社群平台上流傳的影片，包括一支由以色列軍隊公布的影片中，可見女人、小孩與長者高舉他們的身分證明，還有些人舉白旗，證明自己是無害的。

以色列尚未答應或回覆美方的戰術暫停要求，並且稍早還說部隊已攻入加薩市中心，相關的剿滅哈瑪斯後的戰後計畫也開始浮出檯面，包括納坦雅胡說的「將無限期擔負起（加薩）全面安全責任」，以及納坦雅胡顧問雷傑夫（Mark Regev）解釋並非「占領加薩」，而是要確保哈瑪斯這類恐怖主義不會死灰復燃。