納坦雅胡顧問駁「占領加薩」：是要確保哈瑪斯不會死灰復燃

▲以色列軍隊進入加薩走廊。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

以色列總理納坦雅胡6日表示，戰爭結束後以色列「將無限期擔負起（加薩）全面安全責任」，此發言引發國際批評，就連白宮都反對。對此，納坦雅胡的資深顧問雷傑夫（Mark Regev）解釋，戰後計畫並非「持續占領」加薩，而是以更機動的方式，讓以色列能進出加薩處理維安事件。

CNN報導，雷傑夫表示，以軍對加薩走廊這片土地的戰後計畫，可以預期是更加流動、彈性的方式，以軍能夠進出加薩處理安全問題，「我們不是在討論任何對加薩走廊的持續占領。」

當被問及納坦雅胡在接受美媒「ABC News」訪問時表示，以色列戰後「將無限期擔負起（加薩）全面安全責任」的發言後，雷傑夫回答，「我們必須把維安存在和政治控制做出區別。」

「當戰爭結束而且我們擊敗哈瑪斯之後」，雷傑夫說，「確保恐怖分子不會死灰復燃、哈瑪斯不會死灰復燃很重要。打完仗後又回到原點就沒有必要這麼做了。」

雷傑夫表示，加薩走廊在戰後必須有以軍的安全部隊，但並不代表以色列重新占領加薩，也不代表以色列在治理加薩。

相反地，雷傑夫說以色列有興趣建立一個新的框架，讓加薩人能進行自治，讓重建加薩受到國際支持，並且期望各國，包括阿拉伯國家在內，能重建一個非軍事化、後哈瑪斯的加薩。