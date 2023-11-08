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國際譴責以色列「人道主義危機」　拜登：尚未與納坦雅胡通話

▲▼美國總統拜登。（圖／路透）

▲美國總統拜登。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

自從巴勒斯坦激進組織哈瑪斯10月7日大規模突襲以色列後，以軍針對加薩走廊實施封鎖，不僅投入地面作戰、轟炸難民營與醫院，如今甚至攻進加薩市中心，聲稱一肩扛起加薩地區的「安全責任」。針對國際社會譴責加薩地區的人道主義危機，美國總統拜登表示，他7日尚未與以色列總理納坦雅胡通話。

根據《CNN》，拜登向記者透露，他周二（7日）還沒有機會和以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通話，不過兩人前一天（6日）通話時，他確實曾要求對方針對人道主義停火進行考慮，「我今天沒有機會和他通話，我昨天確實曾要求他暫停（指停火）一下。我仍在等待其他人的消息。」

美國國家安全會議戰略溝通協調官柯比（John Kirby）於當地時間7日表示，「美國政府支持以色列『為特定目的暫時停止戰鬥』，包括努力確保在加薩地區被哈瑪斯扣押的人質獲得安全釋放。」

與此同時，美國副總統賀錦麗7日和以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）進行通話，重申對於以色列在哈瑪斯發動可怕襲擊後保衛公民、打擊恐怖主義權利的支持，並重申拜登強調「保護平民生命、尊重國際人道法的重要性」。

隨著以色列針對加薩走廊的封鎖、空襲、地面作戰，以及掃蕩哈瑪斯組織的行動持續至今進入第5周，部分歐洲國家領導人對於以軍的撻伐聲浪愈來愈大。比利時首相德克羅（Alexander De Croo）於當地時間7日表示，以色列對加薩民用基礎設施的襲擊不成比例、且無法被接受。

德克羅甚至提到以軍10月31日對加薩走廊賈巴利亞難民營的襲擊，「如果有人為了消滅恐怖分子而攻擊哈瑪斯，這些攻擊必須是相稱的。例如幾天前，某個難民營遭到襲擊，數十名平民喪生，而目的卻只是消滅一名哈瑪斯恐怖分子？這是不相稱、也是不被接受的。」

另外，俄羅斯克里姆林宮新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov），咬表達對於加薩地區「災難性」的人道主義局勢表達深切關注。

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