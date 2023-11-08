比死亡還痛苦　加薩醫師缺乏醫療物資：病患截肢「沒有麻醉」

▲燃料與醫療物資短缺，加薩地區醫師被迫在沒有麻醉的情況下為患者進行手術。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

簡直是比死亡還要痛苦！自從巴勒斯坦激進組織哈瑪斯突襲以色列後，以軍針對加薩走廊實施封鎖，近期展開地面作戰，並聲稱已經攻進加薩市心臟地區。然而，加薩走廊在缺乏水電與燃料供應的情況下，醫療人員被迫在「沒有麻醉」的情況下為患者進行手術。

根據《CNN》，世界衛生組織（WHO）發言人林梅爾（Christian Lindmeier）於當地時間7日在瑞士日內瓦的記者會上表示，「沒有任何理由可以證明，加薩平民所忍受的恐怖是正當的！他們『迫切需要』水、燃料、食物，以及安全的醫療服務來維持生存。」

林梅爾在談話中呼應聯合國的呼籲，期盼每天能讓大約500輛卡車載送援助物資時能夠暢通無阻、安全又可靠地進入加薩走廊，「不僅要越過邊境，還要將醫療救援物資一路送到醫院病患那裡」；他強調，「因為在那裡，包括截肢手術在內的手術，都是在『沒有麻醉』的情況下進行的。」

林梅爾補充，「在加薩走廊，死亡和痛苦的程度簡直是『難以衡量』！」

另外，林梅爾還表示，加薩走廊已有16名醫護人員在執勤時慘遭殺害，「國際人道主義法禁止任何針對醫療機構的襲擊。」

據悉，紅十字國際委員會（ICRC）於當地時間7日表示，人道主義車隊在向加薩市的衛生醫療設施運送基本醫療用品時慘遭攻擊，導致2輛卡車在襲擊中受損，其中一名司機受到輕傷。

紅十字國際委員會加薩代表處負責人史莊柏格（William Schomburg）在聲明中沉痛指出，「人道主義人員無法在這樣的條件下工作。我們來這裡是為了能夠提供緊急援助給有需要的平民。根據國際人道法，確保重要援助物資能夠被送達醫療設施，是一項法律義務。」