抹屎尿口水在餐具上！　美小學清潔工「搞麵包」再給學生吃

▲清潔工以超噁心方式惡搞學校餐具食材。（圖／翻攝X「@renmusb1」）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國紐澤西一間小學的25歲清潔工，竟然秘密對著學校食堂的器皿塗抹自己的體液和排泄物，甚至對著食物進行性行為後再給不知情的學生吃掉，導致學生腹瀉、嘔吐。事情曝光後引發家長極度不滿，除了不知道小孩到底吃了什麼，還痛斥學校反應慢半拍。

綜合外電報導，25歲的清潔工英佩里切利（Giovanni Impellizzeri）被控意圖傷害學生，對伊莉莎白摩爾小學（Elizabeth Moore）餐廳的食物和器皿，用自己的唾液、尿液和糞便汙染。此外，他還在餐具器皿上噴灑漂白劑，這些沾有漂白劑的餐具之後都被學生拿去盛食物吃。

一份文件指出，英佩里切利在通訊軟體Telegram群組內，上傳他在學校「惡搞」的影片，警方表示，一個社群媒體帳號將多張截圖和影片傳給警方，內容明顯是英佩里切利「在學校對無生命的物體進行性行為」。

一名家長表示，對於英佩里切利的行為震驚到不知該說什麼，小孩在學校本該安全上學吃飯，卻遇到一個會做出如此下流行為的人，「我的意思是，對這種情況你能說什麼？」她接著表示，感覺就像心臟被插了一刀。

至於英佩里切利究竟做過這種噁心的行為多少次，何時做出的，有多少人受害，目前都還在調查中。警方也從他身上收集樣本送驗，檢驗是否可能傳播疾病。衛生當局也呼籲家長，若小孩出現異常跡象，應立即就醫。