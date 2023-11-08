英日擬舉行警戒島嶼聯合軍演　首度適用相互准入協定

▲英國陸軍將與日本陸上自衛隊聯合演習。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者陳韻聿倫敦7日專電

英國國防部今天表示，陸軍正與日本陸上自衛隊規劃本月稍晚舉行「警戒島嶼」聯合陸戰軍演，屆時英方將有超過150名人員參與。英國目前是可在日本領土與日方舉行雙邊軍演的唯一歐洲國家。

國防部指出，長達近兩週的「警戒島嶼」軍演（Vigilant Isles）將進一步展現英國對印太區域的承諾。

今年1月，英國創歐洲首例，與日本簽署「相互准入協定」（Reciprocal Access Agreement，RAA），允許雙方在對方領土部署武裝部隊，並一同規劃和執行規模較大、複雜度較高、更頻繁的聯合軍事演訓與部署行動。

5月，在七大工業國集團（G7）廣島峰會前夕，英日簽署「廣島協議」（Hiroshima Accord），全方位提升雙方在經濟、防衛、科技、能源等領域的戰略夥伴關係。根據當時商定的「諮詢條款」（Consult Clause），英日承諾就重要的區域與全球安全議題相互諮商、一同研議應對措施。

英國國防部表示，RAA以及「廣島協議」有助增進英日武裝部隊的相互操作性與協同作戰能力，鞏固英日共享的安全。國防大臣夏普斯（Grant Shapps）近日訪問日本，與防衛大臣木原稔進行一系列雙邊會談，以在執行面推進RAA及「廣島協議」。

國防部指出，英國和日本各自是對方在歐洲和亞洲最密切的安全事務夥伴。夏普斯、木原稔7日並與出席七大工業國集團（G7）外長會議的外交大臣柯維立（James Cleverly）及外務大臣上川陽子舉行英日防長和外長2+2對話。

夏普斯另與木原稔討論「全球空戰計畫」（Global Combat Air Program, GCAP）。這項整合英國、日本、義大利3國防衛科技資源、能力和產業供應鏈的計畫以共同打造最先進的第6代戰機為重點。

日本駐英國大使館10月下旬表示，英日RAA於10月15日生效；11月15至26日在日本舉行的「警戒島嶼」軍演將是英日RAA的第一個應用案例。

大使館指出，今年的「警戒島嶼」軍演目標包括增進陸上自衛隊的作戰能力以及與英國陸軍的相互理解和信任。軍演內容將以島嶼防衛為基礎，將日本和英國的地理環境特性納入考量。

這將是英日第4次在日本境內舉行「警戒島嶼」雙邊軍演，預計將是歷來規模最大的一次。

根據英國陸軍的資料，「警戒島嶼」軍演2018年首度舉行。在此之前，除了美軍，還沒有任何外國軍隊曾在日本境內陸地進行過軍事操演。