白宮示警納坦雅胡　反對以色列戰後重新占領加薩

▲以色列總理納坦雅胡要占領加薩走廊，引起美國反對。（圖／路透）

文／中央社華盛頓7日綜合外電報導

在以色列總理納坦雅胡表示加薩戰爭結束後，「以色列將無限期地擔負起（加薩）全面安全責任」後，白宮今天表示美國反對以色列戰後重新占領加薩走廊。

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）告訴記者，以色列和美國是友邦，但不是在每個問題上意見都必須一致。

美國國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）在例行簡報會上也表示，美國反對以色列戰後重新占領加薩走廊，也不支持強迫加薩走廊的巴勒斯坦人搬遷至境外。

巴特爾告訴記者：「我們的看法是，做出這些決定的最主要必須是巴勒斯坦人，加薩是巴勒斯坦人的土地，仍將會是巴勒斯坦人的土地。」

「一般而言，我們不支持重新占領加薩，以色列也不支持。」

以色列2005年從1967年「六日戰爭」占領的加薩走廊撤離，但在哈瑪斯激進分子控制加薩後，對這片土地實施封鎖。

巴特爾說，美國同意「無法回到10月6日時的現狀」。

哈瑪斯10月7日突襲以色列，殺害1400人並擄走240名人質，以色列隨即對哈瑪斯控制的加薩發動空襲和地面攻擊行動，據加薩衛生部，迄今已造成1萬300多人喪生，其中大多為平民。

巴特爾表示：「以色列和這個地區必須是安全的，加薩不應、也不能再是對以色列人民或其他人發動恐怖攻擊的基地。」

納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）昨天接受美國廣播公司新聞網（ABC News）電視訪問時表示，加薩戰爭結束後，「以色列將無限期地擔負起全面安全責任」。

他說：「當這種安全責任不在我們身上的時候，我們面對的就是哈瑪斯恐怖活動以無法想像的規模爆發。」