阪神虎迷「狂憋尿」見證日本一　大阪用水量省2成！

▲日本職棒阪神虎5日拿下睽違38年的日本第一。

圖文／鏡週刊

日本職棒阪神虎5日拿下睽違38年的日本一，虎迷們為之瘋狂，該場賽事關西地區平均收視率為38.1%，瞬間最高來到50%，打破今年3月經典賽日美決賽的收視紀錄。虎迷們為了見證日本一緊守在轉播前，忍住不上廁所、不洗澡、不洗碗，當晚大阪市用水量比起平時同時段減少了20.3%，直到賽後訪問結束後約晚間10時，用水量開始大量增加。

據《體育日本》報導，大阪市水道局配水課指出，截至5日晚間9時44分阪神虎拿下優勝當下，市內160萬戶用水量約每小時5萬3,004立方公尺，比起沒有阪神戰的10月22日同時段用水量6萬6,533立方公尺，減少了20.3%，比賽結束前的41分鐘用水量更比同期減少22.2%，直到阪神總教練岡田彰布賽後訪問結束後，約晚間10時用水量才開始大量增加。

報導指出，當天開賽前半小時用水量約6萬1,801立方公尺，比起10月22日同時段的5萬9,903立方公尺還要多，配水課負責人推測，虎迷們趕在比賽開打前先去上廁所及洗澡，比賽開始後用水量便逐漸下降3至5%，而在比賽期間市內大量虎迷不上廁所、不洗澡、不洗碗，就是為了見證日本一。不只大阪，東京新橋一間運動酒吧在9局下的14分鐘內，沒有一個球迷離開座位，直到優勝狂歡過後，才有一堆人跑去上廁所。

對於此種現象，NPO法人日本廁所研究所代表理事、有「便便王子」稱號的加藤篤也特別在留言處解說，表示排泄是由自律神經系統控制，基本上會在副交感神經占主導地位時，也就是身體處於放鬆狀態時發揮作用，「我認為這次的那個（指優勝）是超越生理現象的狂熱。恭喜阪神虎！」

更多鏡週刊報導

肯德基爺爺又下去了！阪神虎睽違38年日本一 37虎迷跳河歡慶

11月遊日注意！關西2球隊同日封王遊行 還要嚴防日本一暴動

鈴木一朗破壞校舍啦！50歲寶刀未老球勁太強 多顆飛越護欄打破教室玻璃