床蝨入侵韓國！專家曝「防蝨三招」：注意行李箱

▲目前韓國多個城市都爆發出蝨患。（圖／達志／美聯社）

圖、文／CTWANT

床蝨無處不在！先是法國及英國遭殃後，目前韓國多個城市也都爆發出蝨患，首爾市政府更緊急撥款5億韓元（約台幣1227萬元）應對。而由於韓國是港人熱門的旅遊地之一，滅蟲專家則提醒民眾，行李很容易「藏蝨」，因此床蝨絕對有機會傳播至香港。

目前韓國多個城市都爆發出蝨患，包括首爾、仁川及大邱地等，且遍及多個公共場所，像是酒店、考試院及戲院。據首爾各地方政府和保健所5日透露，25個自治區中，就有7個地區收到了17起臭蟲通報。對此，首爾市政府緊急撥款5億韓元（約台幣1227萬元）應對，也從上月31日開始對住宿、澡堂、桑拿房等共3175處公共場所進行了檢查，地鐵、電影院等空間也進行了害蟲防治。

雖然韓國政府對害蟲防治已提出對策，但因現今交通交便，蝨蟲有機會隨飛機、鐵路甚至船等，傳至世界各地，而香港又是韓國熱門的旅遊地之一，滅蟲專家則提醒民眾，行李很容易「藏蝨」，因此床蝨絕對有機會傳播至香港。

對此，香港蟲害管理學會主席陳澤森分享「防蝨三招」，首先不要直接把行李箱帶入家中，應先全面檢查，甚至噴灑相關殺蟲噴劑，尤其是車輪及箱內邊角的位置，完成後才帶入家中。第二是檢查身上衣物，因蝨蟲容易在衣服上黏附。第三則是檢查行李箱內物品，可在鋪好塑膠布的桌面，逐一檢查衣物及物品，才拿去清洗，切記勿將「戰利品」隨意攤在床上拍照。

若不幸發現有蝨蟲在行李或衣物上寄生，則可以用攝氏50度以上的蒸氣或熱水等清洗，達至殺蟲效用，在家居發現床蝨，則可請滅蟲專家處理，而後要購買床罩以防止蝨蟲禍害。

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