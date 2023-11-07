南韓臭蟲危機！他搭地鐵驚見「外套藏1隻」　專家：現有殺蟲劑無效

▲ 韓國爆發「臭蟲」危機，引發民眾擔憂。（圖／翻攝自이데일리）

圖文／CTWANT

南韓近來爆發「臭蟲」（床蝨）危機，在地鐵、火車、戲院、酒店等場所，都被發現蹤影，嚇得民眾不敢搭乘，也不敢去看電影，也導致殺蟲劑的銷量增加800%以上，然而疾病管理廳警告，臭蟲對現有殺蟲劑具有抗藥性，正在尋求有效的替代方案。

根據《세계일보》、《이데일리》、《연합뉴스》報導，臭蟲的侵襲在南韓蔓延，有網友本月7日在網路社群發文，透露在搭地鐵的時候，發現外套裡有一隻床蝨，「我不知道多久了，因為沒有覺得哪裡癢」，並PO出沾血的衛生紙上，躺了一隻死掉的床蝨。

▲ 網友稱在外套裡發現床蝨。（圖／翻攝自朝鮮日報）

據了解，床蝨是半翅目臭蟲總科臭蟲科，會用刺傷人吸血引起搔癢，雖然不會對人體造成危害，但被叮咬可能會造成睡眠不足。自1960年代，在家庭和各種設施發現其蹤跡，但後來隨著殺蟲劑和害蟲防治措施的普及，床蝨幾乎消失殆盡，但最近法國等海外國家出現臭蟲問題，也迅速在南韓蔓延，截至本月5日，首爾各地方政府和公共衛生中心發現，臭蟲通報數量達17例。

棘手的是，床蝨由於異常高溫快速增加，並對除蟲菊精類殺蟲劑產生抗藥性，而國外已經使用其他農藥，疾病管理廳正在分析殺蟲劑效果，考慮使用替代的殺蟲劑。

另外，據《Gmarket》指出，10月31日至11月6日臭蟲驅逐劑的銷量，和去年同期相比激增813%，床上吸塵器銷量較去年同期成長610%，隨著床蝨的威脅日漸具增，政府聯合在全國展開驅蟲策略，並採取應對措施。

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