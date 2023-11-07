控哈瑪斯攻擊補給線　以色列：想把人道危機「展示給各國看」

▲加薩平民缺乏食物、飲水、飲品與能源，陷入人道主義危機。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

以色列當局指控，哈瑪斯選擇性向平民提供物資，而且在10月7日突襲中，攻擊了以色列通往加薩的水及能源供應管線，試圖向外界「展示一場人道主義災難」。

以色列國防部政府領土活動協調處（COGAT）負責人戈倫上校（Colonel Elad Goren）7日表示，該機構小組調查結果顯示，哈瑪斯選擇要向平民提供哪些物資，讓世界認為以色列必須為加薩惡劣條件負責。哈瑪斯管理醫療設備，可以選擇要把哪些物資留給自己，哪些物資供應給醫院。

▲位在加薩的慈善救援組織屢次警告，當地醫院物資極度匱乏。（圖／路透）



戈倫上校宣稱，加薩「沒有食物短缺」，且高達90%飲水都來自當地。不過，哈瑪斯10月7日確實攻擊來自以色列的其中一條主要補給管線，使其無法作用，而以色列人為了讓更多水源進入加薩，「把自己置於危險中」。

戈倫上校還說，哈瑪斯10月7日也打擊了來自以色列10條電纜的其中9條，導致供電受限。他也指出，儘管稍早有消息聲稱，加薩剩餘燃料只能夠再運作幾小時，當地醫院卻依然在營運中。

英國《天空新聞》記者提問，以色列是否認為，哈瑪斯「刻意」攻擊能源及水源供應管線。戈倫上校僅回覆，哈瑪斯試圖破壞加薩與以色列的基礎設施，以利「向世界展示一場人道主義危機」。