普丁大恥辱！最新軍艦剛下水就被炸毀　「3飛彈連轟」火光遮蔽天空

BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) November 6, 2023
Ukraine releases footage of their cruise missile strike against the Russian Black Sea Fleet “Askold” corvette which was docked at the Port of Kerch, Crimea.
The day before yesterday, 3 French-donated SCALP cruise missiles struck the ship. pic.twitter.com/B0FH8wIlON
記者葉睿涵／編譯
俄羅斯國防部此前證實，軍方有一艘軍艦4日在克里米亞半島被擊中，而網上最近流出的影片顯示，俄方損毀的戰艦是俄軍2021年才剛下水的「阿斯科爾德號」（Askold），成為俄國總統普丁的一大恥辱。
據《太陽報》報導，這艘停泊在克赤地區的超現代化軍艦被3枚烏克蘭飛彈擊中後發生了巨大爆炸。從影片可見，軍艦遭受彈擊時，短短36秒內就多次迸發了刺眼的橘紅色火光，就連畫面也兩度被火光填滿，隨後黑色濃煙直衝天際，船身明顯嚴重損毀。
此前，俄羅斯證實，軍方有一艘軍艦在克赤遇襲受損，但俄方並未具體說明細節。如今，隨著畫面流出，烏克蘭出面承認相關飛彈是烏軍所射，還稱畫面證明了他們成功擊中目標，讓這艘可攜帶8枚現代化口徑（Kalibr）巡弋飛彈的作戰艦淪為廢鐵。
One of the joys of supporting #Ukraine, is seeing big fucking holes in Russian war ships. In occupied #Crimea, this pic said to be the cruise missile carrier corvette "Askold", which Ukrainian missiles struck last Sat. The shape of ships structure certainly matches a Russian… pic.twitter.com/XJRrDnJK1b— Glasnost Gone (@GlasnostGone) November 6, 2023
烏克蘭空軍司令奧列許丘克（Mykola Oleshchuk）暗示，烏軍此次使用的武器是來自法國的「SCALP-EG」巡弋飛彈；其射程超過250公里，與英國的「暴風影」（Storm Shadow）巡弋飛彈相同。
阿斯科爾德號是一艘22800型的「卡拉庫特級」（Karakurt-class corvette）輕型護衛艦。它全長67公尺、寬11公尺，吃水深度為3.3公尺，排水量860噸，航速可達時速56公里，且可連續航行15天。
這艘剛在2021年被啟用的軍艦屬於近岸型護衛艦，主要擔任「口徑」巡弋飛彈的儎台，被認為是俄羅斯黑海艦隊最新、最現代化的艦艇之一，也是烏克蘭最想除掉的目標。
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