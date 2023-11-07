普丁大恥辱！最新軍艦剛下水就被炸毀　「3飛彈連轟」火光遮蔽天空

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Ukraine releases footage of their cruise missile strike against the Russian Black Sea Fleet “Askold” corvette which was docked at the Port of Kerch, Crimea.



The day before yesterday, 3 French-donated SCALP cruise missiles struck the ship. pic.twitter.com/B0FH8wIlON — Visegrád 24 (@visegrad24) November 6, 2023

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯國防部此前證實，軍方有一艘軍艦4日在克里米亞半島被擊中，而網上最近流出的影片顯示，俄方損毀的戰艦是俄軍2021年才剛下水的「阿斯科爾德號」（Askold），成為俄國總統普丁的一大恥辱。

據《太陽報》報導，這艘停泊在克赤地區的超現代化軍艦被3枚烏克蘭飛彈擊中後發生了巨大爆炸。從影片可見，軍艦遭受彈擊時，短短36秒內就多次迸發了刺眼的橘紅色火光，就連畫面也兩度被火光填滿，隨後黑色濃煙直衝天際，船身明顯嚴重損毀。

此前，俄羅斯證實，軍方有一艘軍艦在克赤遇襲受損，但俄方並未具體說明細節。如今，隨著畫面流出，烏克蘭出面承認相關飛彈是烏軍所射，還稱畫面證明了他們成功擊中目標，讓這艘可攜帶8枚現代化口徑（Kalibr）巡弋飛彈的作戰艦淪為廢鐵。

One of the joys of supporting #Ukraine, is seeing big fucking holes in Russian war ships. In occupied #Crimea, this pic said to be the cruise missile carrier corvette "Askold", which Ukrainian missiles struck last Sat. The shape of ships structure certainly matches a Russian… pic.twitter.com/XJRrDnJK1b — Glasnost Gone (@GlasnostGone) November 6, 2023

烏克蘭空軍司令奧列許丘克（Mykola Oleshchuk）暗示，烏軍此次使用的武器是來自法國的「SCALP-EG」巡弋飛彈；其射程超過250公里，與英國的「暴風影」（Storm Shadow）巡弋飛彈相同。

阿斯科爾德號是一艘22800型的「卡拉庫特級」（Karakurt-class corvette）輕型護衛艦。它全長67公尺、寬11公尺，吃水深度為3.3公尺，排水量860噸，航速可達時速56公里，且可連續航行15天。

這艘剛在2021年被啟用的軍艦屬於近岸型護衛艦，主要擔任「口徑」巡弋飛彈的儎台，被認為是俄羅斯黑海艦隊最新、最現代化的艦艇之一，也是烏克蘭最想除掉的目標。