普丁大恥辱！最新軍艦剛下水就被炸毀　「3飛彈連轟」火光遮蔽天空

BREAKING: Ukraine releases footage of their cruise missile strike against the Russian Black Sea Fleet “Askold” corvette which was docked at the Port of Kerch, Crimea. The day before yesterday, 3 French-donated SCALP cruise missiles struck the ship. pic.twitter.com/B0FH8wIlON

記者葉睿涵/編譯

俄羅斯國防部此前證實,軍方有一艘軍艦4日在克里米亞半島被擊中,而網上最近流出的影片顯示,俄方損毀的戰艦是俄軍2021年才剛下水的「阿斯科爾德號」(Askold),成為俄國總統普丁的一大恥辱。

據《太陽報》報導,這艘停泊在克赤地區的超現代化軍艦被3枚烏克蘭飛彈擊中後發生了巨大爆炸。從影片可見,軍艦遭受彈擊時,短短36秒內就多次迸發了刺眼的橘紅色火光,就連畫面也兩度被火光填滿,隨後黑色濃煙直衝天際,船身明顯嚴重損毀。

此前,俄羅斯證實,軍方有一艘軍艦在克赤遇襲受損,但俄方並未具體說明細節。如今,隨著畫面流出,烏克蘭出面承認相關飛彈是烏軍所射,還稱畫面證明了他們成功擊中目標,讓這艘可攜帶8枚現代化口徑(Kalibr)巡弋飛彈的作戰艦淪為廢鐵。

One of the joys of supporting #Ukraine, is seeing big fucking holes in Russian war ships. In occupied #Crimea, this pic said to be the cruise missile carrier corvette "Askold", which Ukrainian missiles struck last Sat. The shape of ships structure certainly matches a Russian… pic.twitter.com/XJRrDnJK1b