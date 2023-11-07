Netflix月費飆漲28%！不怕用戶退訂原因曝　此前「2步棋」立了大功

▲Netflix宣布調漲月費，但卻因為此前佈下的2步棋不害怕用戶退訂。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

影音串流巨擘Netflix月初宣布，將自12月起調整旗下方案價格，其中最貴的「高級方案」（Premium plan），月費更是一下子漲破20美元，來到了22.99美元（約新台幣740元）。事實上，這已不是Netflix的訂閱價格第一次喊漲，但Netflix卻基於此前佈下的2步棋，絲毫不害怕掉用戶。

《華爾街日報》數據顯示，早在2022年，Netflix就已將「高級」方案從17.99提升至19.99美元，時隔一年，Netflix又再次漲價，讓「高級方案」的價格在短短2年內漲了近28%，因此不少用戶在接獲Netflix調整價格的郵件後都大喊吃不消。

報導稱，好萊塢在經歷罷工風暴後，影視業者製作內容的成本便節節上升，因此Netflix不得不提高訂閱費用，來「為用戶提供更多價值」。雖然目前這一波漲價潮還沒燒到台灣，但許多人都好奇Netflix難道不害怕用戶會因此流失嗎？

Podcast《影視幕後同學會》分析，Netflix漲價並不是一個獨立事件，而是應該和它近年推出的新政策，即打擊共享帳號和推出「廣告方案」（Standard with ads）一起分析。

節目舉美國數據為例，表示Netflix自今春開始打擊共享帳號以來，共新增了約1500萬名新用戶，讓Netflix的訂閱人口基數大增，因此比較不害怕用戶流失，而Netflix去年推出的「廣告方案」也是Netflix敢漲價的另一個原因。

有了更低價的「廣告方案」，不願意付高額月費來維持「高級方案」的用戶，就可以選擇每個月繳6.99美元的月費，同時透過看廣告幫Netflix賺到了8.5美元以上的廣告費，等於每人一個月就為Netflix創造15.5美元的營收，對Netflix來說也不是太大的損失。

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