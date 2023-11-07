「小王找上門」男意外發現被綠　卻被妻子嘲笑：報復你之前偷吃

▲男子發現妻子外遇，不知道該怎麼辦。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

國外一名男子意外發現妻子外遇，然而當他向妻子對質時，卻反而遭到對方嘲笑，因為他自己4年前先偷吃對不起妻子，所以妻子認為「你可以外遇，我為什麼不行」，讓這些年來一直在努力挽回婚姻的他非常傷心。

這名男網友在國外知名論壇Reddit上發文表示，4年前他外遇導致家庭破碎，讓他一直活在後悔之中，與妻子育有2名小孩的他，後來再也沒有外遇過，一直努力修復夫妻關係，好不容易才讓分居的妻子回心轉意，總算搬回來一起居住，然而近來卻發現對方在外面也有男人。

男網友表示，「大約一星期前，一名男子突然出現在我們家門口，我應門時，那名男子看到我嚇了一大跳，然後拼命道歉說是他搞錯日子了，後來我妻子和男子在車上談了一下，男子便開車離開」。

男網友好奇詢問妻子和男子關係，沒想到妻子竟然大方坦承男子是她的情人，「她用非常平靜的態度告訴我，好像這是非常正常的事情，還反問我，既然我可以外遇，為什麼她不行，我說我自從那次之後再也沒有碰過其他女人，她卻嘲笑我」。

男網友為了挽回夫妻感情，後來特別取消旅程，選擇留在家裡陪伴妻子，然而妻子卻完全不領情，仍要出門去見小王，一直不斷強調「當初你可以外遇，我也可以」，讓他非常生氣，妻子則威脅，「如果你要一直為了這個和我吵架的話，我們乾脆離婚」。

男網友無助在網路上詢問其他網友意見，引發上萬網友討論，許多網友認為，原PO當初自己先背叛這段婚姻，如今也沒資格怪妻子報復他，「當她發現你外遇時，你早就已經永遠失去她了」、「只有你以為你有成功挽回婚姻，但其實她的心一直沒有回來」、「很多事情一旦破壞了，就再也回不去了」。