以軍攻占1軍事據點！繳獲飛彈　控平民區變「哈瑪斯武器庫」

▲以色列國防軍11月7日宣稱占領一處哈瑪斯軍事據點，並襲擊哈瑪斯10人小組與反坦克小隊。（圖／翻攝自X／@idfonline）

記者張寧倢／綜合外電報導

以色列地面進攻加薩走廊數日，以色列國防軍7日宣稱，已經占領了在加薩北部的一處哈瑪斯（Hamas）軍事要塞，在其中繳獲反坦克飛彈、發射器等武器與各種情報資料。此外，以軍還稱，在精準空襲戰略目標時發生二次爆炸，可證明平民區存在哈瑪斯武器庫。

根據天空新聞、衛報報導，以色列國防軍7日在Telegram、X等社群平台發布聲明稱，以軍部隊過去一天內在加薩占領了一個屬於哈瑪斯恐怖組織的軍事據點，反坦克飛彈、發射裝置、武器和各種情報資料都被放在其中。

聲明還提到，在與地面部隊的協調作戰下，以軍戰機打擊了一個大約10人的哈瑪斯武裝小組，隨後地面部隊還發現另一個反坦克飛彈小組在附近活動，又指引另一架軍機發動襲擊。據稱，哈瑪斯的數十個迫擊砲發射器也在夜間被毀。

▲以色列國防軍7日公布地面部隊作戰照片。（圖／翻攝自X／@idfonline）

以色列國防軍還表示，海軍使用精準武器打擊哈瑪斯目標，包含保存技術資產的陣地。另外，以軍宣稱有哈瑪斯分子藏身於聖城醫院（Al-Quds hospital）附近的一棟建築物中，並計畫從那裡對以軍發動攻擊。以色列軍機進行打擊後發生了二次爆炸，足以證明平民區中存在哈瑪斯的武器庫。

報導指出，以色列發布了幾張在加薩走廊執行作戰的部隊照片，並且一再指責哈瑪斯在包含醫院、清真寺等民用基礎設施附近存放爆炸物，但這些說法尚未獲得獨立證實，哈瑪斯則否認利用平民設施。