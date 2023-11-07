曾是美國最有價值新創　WeWork股價雪崩暴跌99%「聲請破產」

▲共享辦公室WeWork位於舊金山的大樓。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

共享辦公室企業「WeWork」曾被視為美國最有價值新創公司，2019年初成長巔峰時，估值達到470億美元（約當時新台幣1.4兆元），但今年股價已經下跌99%，並於6日向美國聯邦法院聲請破產。

BBC、路透社等外媒報導，根據紐澤西州聯邦法庭收到的破產聲請文件，WeWork通報資產債務約100億至500億美元（約新台幣3222億至1.6兆），此舉使其獲得法律保護免於債權人侵害，也成為與房東談判的一大利器。

根據公司聲明，「WeWork與其特定實體根據美國破產法第11章聲請保護，並且打算在加拿大申請承認程序」，但這不影響美加以外地區，全球各地的其他地點依然保持「開放且營運」。

WeWork成立於2010年，旨在向新創公司及自由接案工作者提供共享辦公空間，一度被視為辦公室的未來，今年6月還宣稱在全球擁有700處辦公地點及73萬會員。

▲WeWork創辦人兼前執行長紐曼（Adam Neumann）。（圖／路透）

不過，2019年首次公開發行股票（IPO）的災難性事件，導致聯合創辦人紐曼（Adam Neumann）下台，加上2020年爆發新冠疫情，全球民眾遠距上班後，人們對於WeWork共享辦公空間的需求飽受衝擊。過去幾年，它靠著迅速擴張，掩飾高昂的辦公室租賃成本，即使主要股東日本軟銀（SoftBank）投入數十億美元，依然苦苦掙扎。

本周稍早，由於聲請破產風聲走漏，WeWork於6日在紐約證交所一度暫停交易，而最新交易價為每股0.84美元。紐約證交所要求，上市公司股價必須維持至少1美元，如果跌破此數字30天，就很可能被退市。