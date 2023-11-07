她好玩驗DNA意外揭「被領養真相」！　怒與爸媽斷絕關係

▲女子認為養父母欺騙自己28年，憤而斷絕關係。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

國外一名女子患有遺傳性疾病，然而她卻發現家中沒有相關的遺傳，於是她購買了線上DNA檢測盒，卻也因此揭發她出生的秘密。原來她是被父母所領養，而得知結果後，她憤怒地指責養父母為了利益欺騙她，並隱瞞真相，於是她最終與家人斷絕關係。

根據《鏡報》報導，該名28歲女子在網路論壇Reddit上表示，2年前因為身體不適到醫院就診，沒想到竟確診一項遺傳性疾病。醫師請她回去詢問家人是否有相同病史，沒想到家裡從來沒有人得過相同疾病。當時她一度以為是醫師搞錯，因此還回去問了醫師，但是醫師斬釘截鐵地告訴她，父母兩人一定會有人罹患該疾病。

女子不死心地回家再度詢問了父母，然而父母卻突然要她不要再去找那個醫師，更聲稱醫師在危言聳聽。女子放棄在同一個門診就醫後，心中仍有疑慮，於是上網買了一組DNA檢測試劑盒，希望可以更了解自己的基因，沒想到數個月後的檢測結果卻顯示，她與父母親沒有血緣關係。

她發現自己是家中唯一一個患有這項遺傳性疾病的人，而且她的血統更無法與家中任何一個成員匹配。她這才發現自己並非父母親生，而是被領養的。女子的父母告訴她，是因為不想讓她覺得自己格格不入或是與眾不同，想把她當作親生孩子扶養，才會將領養事實隱瞞至今，並且反過來怪罪女子「偷窺隱私」。

儘管她的父母一再強調，「我們仍然是一家人，DNA無法改變這一點。」企圖獲得她的信任，但是女子崩潰表示，「我哭了好幾天，我的人生就是個謊言，我不知道該怎麼辦，我從來沒有過這種感受。」如今她說自己無法再面對養父母，因此已經與家人斷絕關係。