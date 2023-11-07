智庫：美對台積欠191億美元軍售　F-16戰機與M1戰車占過半金額

▲美國延遲交付台灣的191.7億美元軍售中，F-16戰機約價值80億美元，占總金額4成。圖為美國F-16V戰鬥機（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社台北7日綜合外電報導

美國近年因對台軍售交付延遲引起國會關切。美國智庫「卡托研究所」彙整資料發現，積欠台灣的軍品中，傳統裝備占6成以上，光F-16戰機與M1戰車就超過整體金額的一半。

美國行政部門未公布積壓細目。「卡托研究所」（Cato Institute）使用美國國防安全合作署（DSCA）、斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）這兩個資料來源分析積壓品項的輪廓。

卡托研究所指出，彙整數據後顯示美國積欠對台軍售的總金額達191億7000萬美元（約新台幣6172億），可概分為傳統裝備（63.2%）、不對稱裝備（22%）、彈藥（14.8%）3大類。

尚未交付的傳統裝備金額121.13億美元（約新台幣3900億），占整體積欠的63.2%。其中F-16C/D block70戰機80億美元（約新台幣2576億），占整體積欠的41.7%；M1A2主力戰車20億美元（約新台幣644億），占整體積欠10.4%。即F-16戰機與M1戰車兩項，就占超過一半金額。

其他遲交傳統裝備還包括：M109A6自走砲（占3.9%）、F-16的紅外線偵搜系統（2.6%）、MK15方陣近迫武器系統（2.2%）、MS110偵照莢艙（1.9%）、供基隆級驅逐艦使用的AN/SLQ-32電戰設備（0.4%）。

積欠的不對稱裝備金額為42.21億美元（約新台幣1359億），占整體積欠的22%。其中以魚叉岸置防衛系統23.7億美元（約新台幣763億）最高，占整體積欠的12.4%。

其餘積欠的不對稱裝備包括：MQ-9B無人機（占整體3.1%）、高機動性多管火箭系統（HIMARS，俗稱海馬士，占2.3%）、空射魚叉飛彈（1.9%）、野戰資通系統（1.5%）、火山布雷系統（0.9%）。

積欠的各項彈藥金額為28.35億美元（約新台幣913億）占整體積欠的14.8%。其中以AGM-84H增程距外空對地飛彈10.08億美元（約新台幣325億）最高，占整體積欠的5.3%。

其餘積欠的彈藥還包括：F-16戰機彈藥（3.2%）、MK48重型魚雷（2.2%）、30公釐口徑彈藥（1.7%）、AGM-154C聯合距外精準彈藥（1%）、輕型魚雷與轉換套件（0.9%）、AIM-9X空對空飛彈（0.4%）。

卡托研究所指出，資料顯示美國積欠品項裡超過6成是傳統裝備，除占掉台灣有限國防資源的大部分，又很容易遭共軍鎖定並摧毀。展望未來，美國應優先售台更具戰場存活能力及較能負擔的不對稱戰力與彈藥，以免台灣在衝突中迅速耗盡彈藥。