新娘照鏡子「驚見詭手亂擺」嚇壞！　專家曝真相：機率百萬分之一

▲泰莎本人與兩面鏡子映出的手勢都不一樣。（圖／翻攝Instagram@wheatpraylove）



記者吳美依／綜合報導

英國女子泰莎（Tessa Coates）試穿婚紗時，把側拍照片傳給妹妹看，卻被發現拍到「靈異照片」，她本人的雙手姿勢與位置，與2面鏡子的反射影像完全不一樣，幸好向蘋果手機專家求助後，才知道這是發生機率僅百萬分之一的漏洞。

泰莎在Instagram發文，「我前往選購婚紗，結果現實世界的結構崩解了。這是一張真實的照片，不是修圖，不是全景照片，也不是原況照片。」她回憶，妹妹指出照片不對勁時，自己嚇到腿軟，還差點在路邊吐出來。

泰莎穩定情緒後，確認並未開啟原況照片或連拍模式，「我嚇壞了，我所做的第一件事就是回去婚紗店，詢問那是鏡子還是相機。」妹妹也向技術專業同事求助，「她告訴我，8個男人看到這張照片都嚇壞了。」

不過，泰莎仍想找出合理解釋，於是抱著最後一絲希望，前往當地蘋果商店（Apple Store），果然豁然開朗。員工羅傑（Roger）說，他從沒看過這麼誇張的案例，但這種事情時不時會發生，機率大概是百萬分之一。

羅傑解釋，手機運作概念更像是電腦而非相機，即使沒有開啟原況照片等設定，還是會以類似連拍的方式，由左而右完成一張照片，而在拍照瞬間，泰莎肯定移動了雙手，才導致鏡頭拍出這種詭異畫面。