新娘照鏡子「驚見詭手亂擺」嚇壞！　專家曝真相：機率百萬分之一

Canon 宣佈推出全新鏡頭及配件,包括首支為影片及相片攝錄兩用而設計的 RF 鏡頭 RF24-105mm F2.8 L IS USM Z 及電動變焦轉接器 PZ-E2、輕巧超望遠變焦鏡頭 RF200-800mm F6.3-9 IS USM ,和專為 APS-C EOS R 系列相機設計的輕巧超廣角變焦鏡頭 RF-S10-18mm F4.5-6.3 IS STM 。