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被控詐欺現身紐約法院應訊　川普屢與法官爆衝突

▲▼前總統美國川普現身紐約法院，為一樁民事訴訟出庭作證。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普現身紐約法庭。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

文／中央社紐約6日綜合外電報導

美國前總統川普今天現身紐約法院，為一樁威脅他房地產帝國的民事訴訟出庭作證。川普在法庭上多次與法官發生衝突，並譴責這項審判是個「恥辱」。

綜合法新社和路透社報導，現年77歲的川普成為100多年來首位在法庭案件中作為被告作證的美國前總統，而2024年11月美國總統大選距今還有一年，官司纏身的他希望能在選後重返白宮。

川普在紐約曼哈頓（Manhattan）法院出庭期間，與法官恩格隆（Arthur Engoron）和紐約州檢察長辦公室的律師多次激烈攻訐，促使法官一度請他「直接回答問題，不要發表演說」。

這位紐約最高法院法官對川普說：「這不是一場政治集會，這是法院。」

恩格隆警告川普，若不直接回答問題，就可能不讓他坐在證人席。

川普指責恩格隆對他「充滿敵意」，並怒斥對他提起訴訟的紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）是「政治僕從」。

川普說：「我認為這樁官司是個恥辱。」他還說：「這是選舉干預。」

顯然已被惹火的恩格隆一度要求川普的律師基斯（Christopher Kise）「管管你的當事人」。

▲▼前總統美國川普現身紐約法院，為一樁民事訴訟出庭作證。（圖／達志影像／美聯社）

川普先前在社群媒體上發文侮辱法院書記官後，恩格隆對他下達言論禁制令，之後兩度對違令的川普開罰共計1萬5000美元。恩格隆本月5日將禁言令適用範圍擴及川普律師。

川普和兩個兒子小唐納（Donald Trump Jr.）、艾瑞克（Eric Trump）在紐約州被控誇大家族企業「川普集團」（Trump Organization）的房地產價值，以便獲取更有利的銀行貸款和保險條款。

川普今天身穿深藍色西裝現身，翻領處別著美國國旗。他譴責民主黨「從15個不同面向追殺我」，對我發起「瘋狂審判」。

他駁斥了有關公司財務報表不實的指控，稱這些數字「非常保守」，並未誇大自己的資產。川普還說，這些報表沒有反映出他的「品牌價值」。

詹樂霞告訴記者，川普「一直不實陳述和浮報他的資產價值」，並表示不把川普對她的人身攻擊當一回事。

詹樂霞說：「數字不會說謊。我不會被霸凌。我不會被騷擾。此案將會繼續審判。正義終將獲勝。」

詹樂霞表示，川普女兒伊凡卡（Ivanka Trump）將於8日出庭作證。她於2017年離開家族企業「川普集團」成為白宮顧問，並非本案的共同被告。

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