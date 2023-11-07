拿鑰匙一路刮車「賓士也遭殃」　釀32萬損失！英婦落網怪更年期

▲英國一名女子惡意使用鑰匙將路邊汽車損毀。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

英國一名婦女發瘋似地用鑰匙刮傷了社區附近的數輛汽車，其中甚至有幾輛是百萬名車，總計共損失至少數千元英鎊。對此，她落網時竟把錯怪給「更年期」。

根據《每日郵報》報導，62歲婦女蘇（Sue）在自家社區肯特郡賽文奧克斯（Sevenoaks）散步時，竟故意用鑰匙將路邊的8輛汽車刮傷，其中更包含賓士（Mercedes）及一輛Range Rover Vogue，至少造成8千英鎊（約新台幣32萬元）的損失。

據悉，蘇的目標是針對路上「至少有2個車輪」的車輛下手，並沿著車子的側板進行破壞；從2022年3月18日時，她就曾惡意破壞過3輛汽車，造成2777英鎊（約新台幣11萬元）的損失。

接著在8天後，她又刮傷一輛灰色賓士、藍色MIni及一輛佛賀汽車（Vauxhall Mokka），總計3227英鎊（約新台幣13萬元）；當天晚上又破壞路邊的2輛汽車，造成損失493英鎊（約新台幣2萬元）。

蘇最後被控8項刑事毀損罪，羈押後宵禁3個月，晚上8點至隔天早上6點間必須待在家，不得外出。法官表示，被蘇破壞的8輛汽車至少要價8千英鎊，但因為有些車主已透過保險賠償將其車輛維修完成，因此無法得知確切損失數字。

蘇的辯護律師史都華（Stewart Lewis）表示，蘇沒有任何前科，之所以會犯下此案是因為她快要更年期；他也補充，蘇的具體狀況尚待確認，精神狀況可能並不樂觀。另外，蘇的丈夫表示將用自己的退休金來償還所有損失。

地方法院向蘇發出賠償令，要求她必須償還4500英鎊（約新台幣18萬元），且其中3人每人500英鎊（約新台幣2萬元），其餘5人則是600英鎊（約新台幣2.4萬元），須在半年內償還完畢。

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