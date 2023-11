ChatGPT又更新了！OpenAI推出新模型　指令可輸入「逾300頁」

▲OpenAI將推出新模型GPT-4 Turbo。(圖/CFP)

文/中央社記者張欣瑜舊金山日6專電

OpenAI今天舉行首屆開發者大會,執行長阿特曼宣布公司將推出比GPT-4更新一代的模型GPT-4 Turbo,可於單一提示中容納超過300頁文字內容,訓練資料更新至2023年4月。

2015年成立的OpenAI去年11月底推出聊天機器人ChatGPT,成為史上成長最快的消費者應用程式,公司今天表示,目前每週的活躍用戶就有1億,另外,超過92%的世界500強企業使用其平台,橫跨各行各業。

距離ChatGPT發布將近1年,OpenAI今天在舊金山舉行首屆開發者大會,現場名額大部分保留給來自世界各地的開發者,與會人數近千人。

執行長阿特曼以墨綠色T恤亮相,發表主題演講並宣布新產品,當中新一代模型GPT-4 Turbo最受關注。今年3月公司推出GPT-4,具備截至2021年9月的世界事件知識,GPT-4 Turbo則已將資料更新至2023年4月。

GPTs are a new way for anyone to create a tailored version of ChatGPT to be more helpful in their daily life, at specific tasks, at work, or at home — and then share that creation with others. No code required. https://t.co/SPV4TcMiQw pic.twitter.com/PcmorZwtMF