ChatGPT又更新了！OpenAI推出新模型　指令可輸入「逾300頁」

▲OpenAI將推出新模型GPT-4 Turbo。（圖／CFP）

文／中央社記者張欣瑜舊金山日6專電

OpenAI今天舉行首屆開發者大會，執行長阿特曼宣布公司將推出比GPT-4更新一代的模型GPT-4 Turbo，可於單一提示中容納超過300頁文字內容，訓練資料更新至2023年4月。

2015年成立的OpenAI去年11月底推出聊天機器人ChatGPT，成為史上成長最快的消費者應用程式，公司今天表示，目前每週的活躍用戶就有1億，另外，超過92%的世界500強企業使用其平台，橫跨各行各業。

距離ChatGPT發布將近1年，OpenAI今天在舊金山舉行首屆開發者大會，現場名額大部分保留給來自世界各地的開發者，與會人數近千人。

執行長阿特曼以墨綠色T恤亮相，發表主題演講並宣布新產品，當中新一代模型GPT-4 Turbo最受關注。今年3月公司推出GPT-4，具備截至2021年9月的世界事件知識，GPT-4 Turbo則已將資料更新至2023年4月。

GPTs are a new way for anyone to create a tailored version of ChatGPT to be more helpful in their daily life, at specific tasks, at work, or at home — and then share that creation with others. No code required. https://t.co/SPV4TcMiQw pic.twitter.com/PcmorZwtMF — OpenAI (@OpenAI) November 6, 2023

GPT-4 Turbo更強大、可以接受更長的輸入提示，單一提示可容納相當於300多頁的文字內容，意味可總結一本書的書摘。

公司表示，GPT-4 Turbo已提供預覽版本供開發者透過API（應用程式介面）使用，預計將在「未來幾週內」向大眾發布；同時，開發者可用比GPT-4更便宜的價格使用GPT-4 Turbo。

除了新一代模型，阿特曼也介紹GPTs，也就是根據個人需求、自行創建的客製化ChatGPT。打造GPTs並不需要編寫程式的技術，僅需要如同和聊天機器人對話一般，給其指令、知識和做出選擇。

根據OpenAI，ChatGPT Plus和企業用戶今天就可試用預設的GPTs，公司將陸續對其他用戶開放。用戶也可發布自行創建的GPTs給其他人使用。

阿特曼並宣布，這個月稍晚將啟動GPT商店，猶如OpenAI版本的App Store，讓用戶於商店發表自行創建的GPTs。根據OpenAI，一旦GPTs上到商店，就可以被搜索並有可能登上排行榜。