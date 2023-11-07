800人用一間廁所！加薩避難所擁擠髒亂　醫院爆滿「全是血和蟲」

▲ 加薩醫師騎腳踏車來回各個避難所治療患者。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列持續轟炸加薩走廊近一個月，哈瑪斯稱已造成逾萬人死亡，還有上百萬人流離失所，聯合國在加薩的避難所已經人滿為患，缺乏糧食、水和藥品等資源，避難所內的簡易醫療站和醫院也爆滿，醫護人員只能在髒亂的環境下勉強治療患者。

加薩南部城市汗尤尼斯（Khan Younis）一名聯合國官員6日晚間向《衛報》描述，「狀況非常非常糟糕，連在地上睡覺的空間都沒有，一間廁所給700到800個人用，沒有麵包、沒有煮飯的爐子，我們喝的是灌溉用水」，「沒有人能算出在這裡的國內流離失所者（IDP）確切人數，我們對外面發生的事一無所知，每個人都忙著生存。」

▲ 空襲奪走上萬人性命。（圖／路透）

33歲幼稚園教師哈提布（Nur Hatib）說明，本是職能培訓中心的避難所現在容納約2.5萬人，每個人都對持續不斷的轟炸感到恐懼，「我們當然害怕，我們帶著嬰兒和小孩，世界上所有父母都想保護自己的孩子，但我們做不到。」

她說道，「我6歲的女兒想知道她什麼時候可以回家，才能重拾她喜歡的讀書、寫作。我試圖帶給她希望，我說『妳當然會回學校』，但我不知道有沒有可能。」

▲ 避難所擠滿流離失所的平民。（圖／路透）

一名37歲牙醫在避難所的初級醫療站幫忙，她稱自己和其他人都感覺「完全迷失」，「我們沒有家，整個城市都毀了，就算停火，到時候我們該去哪裡？我們已經失去一切，感覺被遺棄在這裡。」

且醫療站難以負荷所有病患，她形容，「這太可怕了，醫療站太擠，到處都是垃圾，有蒼蠅和昆蟲，現在還有很多傳染病，包括皮膚病和胃病，這對帶著新生兒的母親來說非常艱困」，「很多人骨折、燒傷，或者單純因他們看到的景象受到驚嚇，有些人則是手腳截肢。我無法用言語形容這場災難有多可怕，我從沒見過這樣的惡夢。」

以軍5日晚間對加薩進行開戰以來最猛烈空襲，加薩市西法醫院（Al-Shifa Hospital）周圍砲火連連，外科負責人阿布薩達（Marwan Abusada）坦言，醫院再也無法容納更多患者，「急診室有153名病患，所有床位都滿了」，病患動完手術後無處可去，醫療團隊也沒有心力追蹤患者後續狀況。

▲ 大量傷患湧入醫院，幾乎都是因空襲被毀的建築廢墟中救出的倖存者。（圖／CFP）

西法醫院正常可容納210人，現在卻得治療逾800人，且有約150名醫護人員喪命，食物及水資源有限。阿布薩達說明，目前只有加護病房、急診室及手術室不會斷電，產房每天僅4小時有燈光。

加薩北部印尼醫院（Indonesian Hospital）外科醫師哈桑（Tayseer Hassan）則指出，醫院地板上到處都是患者，他們都是從瓦礫堆中救出的空襲倖存者，身體擦傷、流血，「我們在傷口滿是蒼蠅的狀況下動手術，沒有東西是乾淨、無菌的。整間醫院都是血和蟲。」

而在汗尤尼斯的納瑟醫院（Nasser Hospital）外，停放附近的車輛周圍出現一頂頂帳篷，車頂鋪上遮陽的布簾，許多人在這裡避難。18歲的Minna al-Qassas一家現在以車為家，「我無法忘記的一刻是當我看見我們家成為襲擊目標，被夷為平地，那個曾經舒適安全的地方瞬間消失了」，她們從加薩市逃到汗尤尼斯的親戚家，但親戚家也被炸毀，「我們為了尋求安全來到這裡，但這裡也不安全。」