獨居阿公「傘放門口沒收」　鄰居驚見遺體！千萬遺產全被放棄繼承

▲日本一名老翁被發現在家中孤獨死亡。（圖／Usplash）

圖文／CTWANT

台灣近年來少子化問題嚴重，進而造成人口快速高齡化，就連鄰國日本、南韓都正在面臨此問題；若是長期缺乏與家人聯絡、往來，最終恐將孤獨死去。近日日本媒體就報導了相關新聞，同時讓人們直視獨居老人的悲歌。

根據日媒報導，一名約72歲的老翁，與一群年紀相仿的老人住在同棟公寓；個性開朗的他時常串門子找大家聊天、喝茶。據悉，他有書寫日記記錄生活大小事的習慣，包括哪天出門喝咖啡、哪一天到醫院看病等等，皆會詳細記錄。

一日上午，隔壁鄰居見該名老翁放在門外的傘沒收，認為他做事謹慎，不應會把傘亂丟，於是敲門後探頭往內一看，竟發現他已死亡；事後鄰居回憶，雖然聽過老翁喊過身體不舒服，卻未意料到他就這樣突然離世。

據了解，該名老翁坐擁數千萬日幣（約逾千萬台幣）家產，但是他長期未跟家人來往，甚至連自己的兄弟住在哪裡都不清楚；雖然家人聞訊後感到相當意外，但是卻為了避免法律糾紛而選擇放棄繼承財產。

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