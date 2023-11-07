和尪拍A片賺外快爆紅　辣師職辭做OnlyFans「半年賺到24年薪水」





▲女子坦承辭去教職後，賺得比以前更多。（圖／翻攝自推特）

記者李振慧／綜合報導

美國密蘇里州28歲高中女老師科佩奇(Brianna Coppage)因為薪水太低，與丈夫一起在成人平台OnlyFans拍片賺外快，帳號曝光後被迫辭去教職，如今她對外表示，離開教職後，每月只靠OnlyFans便可賺進大把鈔票，不到6個月的時間已經賺到近美元100萬元（約台幣3,220萬元）。

曾在富蘭克林郡聖克萊爾高中(St. Clair High School)擔任英文老師的科佩奇，由於教職薪水入不敷出，當初為了償還高額學貸，才會偷偷在成人平台OnlyFans上創立帳號，然而帳號後來被學校管理人員發現，最後被迫辭去教職。

科佩奇近來對外表示，她現在全心投入OnlyFans拍片賺錢，不到6個月就能賺到近美元100萬元，若是和她以前的薪水比較，得努力工作24年才有可能賺到，「我已經徹底還清所有債務，現在身上沒有背任何債，終於感覺解脫了」。

科佩奇坦言，她的事情獲得新聞媒體報導後突然爆紅，即使刻意在網路上隱瞞身分，以避免她拍攝的成人內容被高中生看到，但社區中還是會有許多成年人分享，讓她十分無奈。

科佩奇表示，「我非常想念我的學生，我知道我再也無法回去，這絕對是很難受的，但現在的我不會後悔」，希望她的故事能夠引發大家重視當地教職薪水過低的問題，也堅信所有人都有資格在職場外擁有個人私領域。