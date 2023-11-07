惡霸犬見人就咬「聚會成屠殺現場」　女為了逃命崩潰跳下3樓重傷





▲女子為了躲避惡霸犬攻擊，竟然跳下3樓。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國諾丁罕郡發生美國惡霸犬攻擊人事件，造成4人受傷，其中一名女子為了逃離鄰居養的惡霸犬攻擊，甚至跳出窗戶墜下3樓，身受重傷，後來與其他受傷的朋友一起被送醫。

事件3日晚間11時左右發生在諾丁罕郡曼斯菲爾德(Mansfield)，一群朋友在公寓內舉行派對時，鄰居所養的美國惡霸犬突然對眾人發動攻擊，一名男子為了抵抗惡犬攻擊，不小心從窗戶墜下3樓，他的女性朋友為了躲避攻擊，也跟著從窗戶跳下，2人雖然倖存下來但是受了重傷，被緊急送醫。

警方前往現場後，一名38歲男子因為沒有盡到管理寵物犬的責任被捕，他也因為頭部和身體被咬傷送醫，另外還有一名男子手臂被咬傷。目擊者理查茲(Leon Richards)表示，「現場真的是惡霸犬地獄，這隻狗完全瘋了，攻擊了視線範圍內所有人」。

理查茲形容，當時聚會宛如惡霸犬的屠殺現場，許多受害者倒地後，惡霸犬還衝出門外四處亂竄，即使警方到場後，被迫多次使用電擊槍，才好不容易把惡霸犬制伏，「這隻狗應該要被安樂死，太瘋狂了」。

警方表示，目前已將捕獲的惡霸犬帶到安全狗舍，除了逮捕38歲男子外，還有一名24歲女子也因為涉嫌放任狗危險失控被捕，幸好所有傷者的傷勢情況都沒有危及到性命，案件正在調查中。