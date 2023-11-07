廢墟飄濃濃「屍臭味」！　醫回憶加薩慘況痛苦喊：要一輩子才能忘

▲ 以巴戰火未停歇。（圖／美聯社）

圖文／CTWANT

以巴戰爭戰火未停，日前第一批逃離加薩（Gaza）的英國外科醫師就分享在戰區工作時，一個令人難忘的恐懼經歷，並表示這是一場「超乎想像的災難」。

根據《每日郵報》報導，英國皇家利物浦醫院（The Royal Liverpool University Hospital）的67歲外科醫師哈瑪德（Abdel Hammad），代表世界衛生組織（WHO）前往加薩培訓，並在以色列於10月宣布「全面圍困」之後，世界衛生組織就將他安排至安全區域。

哈瑪德表示，當地人們在慌亂之中，根本毫無意識到他們這些醫生早已離去，他也描述了該地遭轟炸時，他們為了拯救大家而發生的痛苦與令人難忘的場景。

他指出，每當經過加薩的廢墟時，都可以聞到很濃的「屍臭味」，他痛苦表示，或許要花費一生的時間才能將其遺忘；他補充，每天就算已經到了睡覺時間，每隔幾分鐘就會被周圍的空襲和砲聲吵醒。

根據巴勒斯坦衛生部稱，自10月7日以來，已經有9700名巴勒斯坦人因為衝突喪命，其中4千位為兒童及未成年人；以色列境內也有超過 1400人被殺，大部分是在10月7日哈馬斯發動襲擊中喪生，並將242名人質從以色列劫持到加薩。

世界衛生組織稱「WHO與聯合國一向呼籲以色列立即撤離，對於病人、衛生工作者和其他被留在衝突中或陷入困境的平民來說，大規模疏散將是一場災難。」

哈馬德博士也向《泰晤士報》透露，「我當然很生氣，如果這種事發生在世界其他地方，他們幾天之內就會撤離。」而該地區約50%以上的人口是兒童，甚至還有許多非戰事相關人員都捲入了衝突；國際慈善捍衛兒童組織上個月也表示，在加薩每15分鐘就有一名兒童被殺害。

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